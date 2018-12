Sánchez no descarta recurrir a los secesionistas para gobernar tras 2020 Sánchez, acompañado por la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, antes de comparecer ante los medios ayer en Moncloa. :: ÓSCAR DEL POZO / AFP El presidente del Gobierno establece como único límite a eventuales pactos de investidura el respeto a la Constitución PAULA DE LAS HERAS MADRID. Sábado, 29 diciembre 2018, 00:34

«Moción de censura, estabilidad y elecciones». Esa fue la hoja de ruta que planteó Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso el día en el que pidió el apoyo del resto de fuerzas parlamentarias para expulsar al Gobierno de Mariano Rajoy. El jefe del Ejecutivo defendió ayer desde la Moncloa, durante el tradicional balance político de fin de año, que la estabilidad existe ya en todos los planos, el económico, el político y el social. «Este Gobierno ha hecho más en siete meses que el anterior en siete años», llegó a proclamar. Sin embargo, alejó la idea de un adelanto electoral.

Como ya hizo a los pocos días de asumir el cargo, el presidente del Gobierno dejó claro que su intención es agotar la legislatura, es decir, seguir gobernando hasta 2020 siempre y cuando consiga sacar adelante los Presupuestos de 2019 (aunque no quiso especificar qué hará en caso contrario). A tenor de las encuestas y del actual clima político, no tiene hoy por hoy ninguna garantía de que los ciudadanos vayan avalar el discurso triunfalista que ayer exhibió sobre su gestión. Y él mismo lo vino a reconocer. «Lo que sea -dijo cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que se traslade al ámbito nacional el pacto de gobierno que está a punto de sellarse en Andalucía entre PP, Ciudadanos y Vox- van a decidirlo los españoles con sus votos».

Su cálculo, en todo caso, es que las cosas pueden cambiar más adelante. En el Gobierno no sólo confían en que el resultado de las andaluzas y el éxito de Vox haga reaccionar a los electores de izquierdas sino que creen que si se aprueban las cuentas públicas se asentará el mensaje de que con el PSOE se produce una «redistribución del crecimiento» y, en palabras de Sánchez, una «regeneración moral y política», un capitulo en el que incluyó la exhumación de los restos de Franco del Valle del Caídos, aún pendiente de ejecución.

EL BALANCE DEL PRESIDENTE«La vocación del Gobierno de España es agotar la legislatura. España necesita estabilidad» «En siete meses el Gobierno ha hecho más por los ciudadanos que el anterior en siete años» «Dentro de la Constitución y del Estatuto podremos encontrar una solución al conflicto de Cataluña» «El Gobierno intervendrá si la Junta de Andalucía recorta derechos y libertades» «Me gustaría tener una relación normalizada con el PP, pero dos no bailan si uno no quiere»Califica de «monólogo» la exigencia de Torra de una mediación internacional entre España y CataluñaLA RESPUESTA DE LA OPOSICIÓNPablo Casado Presidente del PP «Volvemos a los errores de Zapatero que nos llevaron a una crisis institucional y territorial gravísima» José Manuel Villegas Secretario general de Ciudadanos «Esperamos que acabe esta legislatura agónica y empiece una nueva etapa convocando elecciones» Rafael Mayoral Podemos «Susana Díaz abrió la puerta a los 'Aznar boys' y ahora han entrado hasta la cocina» Javier Ortega Smith Secretario general de Vox «Comienza a desmontarse el chiringuito montado hace 36 años por el PSOE y la extrema izquierda» Quim Torra Presidente de la Generalitat «Hay que denunciar el pacto de PP, Ciudadanos y Vox ante todas las instancias europeas»

Incluso en el mejor de los escenarios, los socialistas son conscientes, sin embargo, de que no podrán gobernar en solitario. Y si le dan los números, Sánchez no descarta volver a recabar el apoyo de Podemos y las fuerzas independentistas para gobernar. Hasta ahora, cada vez que alguien contraponía sus críticas a Vox con la dependencia de su Gobierno de ERC y PDeCAT, dos partidos que hace apenas un año violentaron la Constitución y el Estatuto catalán, el PSOE argumentaba que su apoyo no implicó cesiones. «No es lo mismo una moción de censura que una investidura», decían. El jefe del Ejecutivo también insistió ayer en este argumento, pero acto seguido defendió la búsqueda del entendimiento con todos los partidos.

Ante la pregunta expresa de si se comprometería desde ya a no buscar el respaldo de los independentistas en una futura investidura, optó por tirar balones fuera: «Este Gobierno siempre va a apostar por la convivencia y por la Constitución; en ese punto -dijo-, nos podremos encontrar con distintas fuerzas políticas».

«Diálogo y ley»

Es lo mismo que replicó al ser inquirido sobre por qué no informó de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, le entregó un documento de 21 puntos durante la reunión que ambos mantuvieron en el Palacio de Pedralbes el pasado día 20. Un documento en el que, entre otras cosas, le reclamó la mediación de una comisión internacional o la «desfranquización de España y el aislamiento del fascismo y la ultraderecha». Sánchez alegó que lo importante es que ambos Gobiernos pactaron un texto en el que se comprometen a buscar una solución al «conflicto» que se vive en Cataluña, pero «dentro de la ley». «Lo demás -añadió-, son monólogos».

La frase es un reconocimiento implícito de que, de momento, su plan para desinflamar las posiciones de los independentistas no ha funcionado. Pero, aun así, insistió en su apuesta y echó en cara a PP y Ciudadanos que, en lugar de respaldarle, le cuestionen de manera permanente. «Este Gobierno se reivindica como un Gobierno constitucionalista, pero con una mirada amplia», argumentó. «La Constitución no es patrimonio de ninguna ideología ni de ningún partido. Es patrimonio de todos».

A estas alturas, la situación de Sánchez es compleja porque elpresidente de la Generalitat vinculó el día de Navidad el apoyo a los Presupuestos con la aceptación de sus 21 exigencias y porque el debate de las cuentas se verá condicionado por el devenir del juicio en el Tribunal Supremo contra los impulsores del proceso secesionista de 2017. Pese a todo, el presidente del Gobierno no tira la toalla e insistió en que «aspira» a lograr su objetivo.