Sánchez confía en que PDeCAt y ERC dejen al menos tramitar los Presupuestos Pedro Sánchez, que fue abucheado a su llegada, saluda al presidente del Supremo, Carlos Lesmes. :: juanjo martín / efe Espera que no presenten enmiendas de devolución aunque no comprometan la aprobación final de las cuentas para ganar tiempo a la legislatura PAULA DE LAS HERAS MADRID. Viernes, 7 diciembre 2018, 00:31

El Gobierno no se atreve a dar por seguro lo que ocurrirá con su proyecto de Presupuestos. «Os enteraréis en el último momento ¡y nosotros también!», admitía ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una conversación informal durante el acto que se organizó en el Congreso para celebrar el 40 aniversario de la Constitución. Las fuerzas independentistas no dieron el miércoles ninguna muestra de estar dispuestas a reconsiderar su posición. Sin embargo, en Moncloa aún confían en que, aunque no garanticen su aprobación final, permitan al menos su tramitación.

Antes de que la Cámara baja empiece a discutir sobre las partidas incluidas en la que es, sin ninguna duda, principal iniciativa legislativa del Gobierno, la que determina la orientación de sus políticas, el pleno tiene que celebrar un debate en el que se decide si le cierra por completo la puerta o si se abre a su negociación. Ese es el primer filtro: el debate de totalidad. La clave para el Ejecutivo está en que ni ERC ni el PDeCAT presenten ese día enmienda de devolución al proyecto y que, por supuesto, no apoyen las que, sí o sí, tienen previsto plantear tanto el PP como Ciudadanos. De ese modo, Sánchez ganaría tiempo, al menos un mes, y oxígeno político. Por lo pronto, se podría sacar de la ecuación la posibilidad de un adelanto electoral a marzo.

El Gobierno da por sentado que, por afinidad ideológica, Esquerra no enmendará a la totalidad un texto que se basa en el acuerdo suscrito entre Sánchez y Pablo Iglesias en la Moncloa, que tiene marcado acento progresista e incluye medidas como la recuperación del subsidio para parados de más de 52 años, la subida del IRPF a rentas superiores a los 130.000 euros, el incremento de un 40% en la inversión para dependencia o el avance hacia la igualdad en las bajas de maternidad y paternidad. En el caso del PDeCAT admiten alguna duda. «No nos han dicho nada», reconocen.

Los secesionistas se quejan de que la ministra no se ha sentado aún a hablar con ellos. Montero replica: «Cuando quieran hablar de números y no de cuestiones que no tienen nada que ver, hablaremos». Hasta ahora, ERC y el PDeCAT vinculan su postura a que se hable de la autodeterminación de Cataluña o de la libertad de los impulsores del 'procés' en prisión preventiva y ni siquiera se han mostrado dispuestos, según fuentes del ministerio de Hacienda, a abrir un cauce discreto de negociación sobre cifras. Pero Sánchez aún conserva cierta esperanza.

Estrategia propia

Los dos elementos con los que trata de presionar el Gobierno son la necesidad de recursos de la Generalitat, que hace una semana vio cómo el sector sanitario, el educativo y los bomberos salían a la calle para exigir que se reviertan los recortes, y la irrupción de Vox en Andalucía, como augurio de lo que podría ocurrir en España en caso de elecciones. Sánchez admitió ayer que no cree que la emergencia del partido de Santiago Abascal influya en los independentistas porque «tienen su estrategia propia». El vicepresidente catalán, Pere Aragonès, ya advirtió el miércoles de que no ellos no funcionan con «chantajes». Pero no todos el partido lo ven así.

No deja de haber cierta paradoja en el hecho de que los socialistas admitan -unos más que otros- que el debate de Cataluña ha tenido algo que ver en el resultado de las elecciones andaluzas y, sin embargo, persigan un nuevo entendimiento con las fuerzas secesionistas. En la dirección del PSOE alegan que no se ha cedido ni cederá nada que tenga que ver con la soberanía nacional y se muestran convencidos de que el desarrollo de una agenda social pesará más, en este caso, para los ciudadanos y para su electorado que ninguna otra cosa.