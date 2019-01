Sánchez y Casado sufren para encontrar candidatos con tirón de cara al 26 de mayo

Ni cartel electoral para las europeas ni cabeza de lista para el Ayuntamiento de Madrid. A menos de cinco meses para las elecciones del 26 de mayo, Pedro Sánchez sigue buscando candidatos. La tarea se ha demostrado peliaguda. En los últimos meses, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE se ha topado ya con varias negativas, algunas de figuras relevantes. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, se ha esmerado en dejar claro que la idea de liderar las listas del partido al Parlamento Europeo no le seduce lo más mínimo. Y antes de Alfredo Pérez Rubalcaba y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya hubo que descartar como rivales de Manuela Carmena a Cristina Narbona y a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La elección del candidato europeo no es en absoluto menor. Su rostro empapelará todas las ciudades españolas junto al de los candidatos a la presidencia del Gobierno en las trece autonomías que celebran elecciones y junto al de los aspirantes a alcalde en los más de 8.000 ayuntamientos del país. Por eso los socialistas necesitan un nombre con fuerza, difícil de encontrar entre los dirigentes de nuevo cuño que han asumido responsabilidades recientemente, tras la victoria de Sánchez en las primarias de 2017. En esa contienda el hoy jefe del Ejecutivo plantó batalla a Susana Díaz, sí, pero también al PSOE 'clásico'.

Los veteranos más críticos con el presidente del Gobierno ironizan con la situación. «Es estupendo, tanto hablar del 'nuevo PSOE' y tratar a los viejos como una rémora y cuando la cosa se pone fea ¿hacia dónde hay que mirar?», decía un ex alto cargo del partido el pasado miércoles, cuando trascendió la noticia de que Sánchez había llamado a Rubalcaba a la Moncloa para proponerle que optara a regidor de la capital de España, una plaza inasediable para el PSOE desde que en 1989 Juan Barranco fue desbancado por una moción de censura del CDS y el PP. El exministro y exlíder de los socialistas dijo 'no'. Y su respuesta no sólo es indicativa de la falta de sintonía con su sucesor, también habla de las bajas expectativas de victoria y del temor al carisma de la alcaldesa, Manuela Carmena.

El gran reto del PP es dar con un nombre que frene la fuga de votos a Vox que detectan los sondeosLos populares medirán su éxito según logren resistir en el centro derecha y pactar para recuperar poder

En la Comunidad de Madrid ya han empezado a sonar las alarmas. En 2015, el exministro de Educación Ángel Gabilondo mejoró los resultados del partido en 2011 pese a la irrupción de Ciudadanos y Podemos y se quedó a un escaño de poder gobernar con el apoyo de este último. El análisis en aquel momento fue el de que la candidatura del ayuntamiento, encabezada por Antonio Miguel Carmona, había sido un lastre. El PSOE obtuvo en la ciudad el peor resultado de su historia, 249.152 votos (15,28%): 115.000 menos que en 2011. Ahora, el reputado catedrático de Metafísica confiaba en crear un tándem virtuoso, pero, según fuentes de su entorno, empieza a desesperar.

El atractivo de Carmena como cabeza cartel para el consistorio madrileño también es un elemento que le complica al PP la elección de un candidato que acepte el reto. Los datos que manejan en el partido reflejan la fuerza electoral de la actual alcaldesa y dejan entrever la dificultad de entrar en la contienda. «Carmena se cae y toda la ciudad está en vilo», resumen fuentes de la formación conservadora. Pero los populares, además, están obligados a buscar un perfil que, sin perder de vista el centro derecha, neutralice el potencial de crecimiento de Vox en determinados distritos de la capital.

Mediados de enero

La designación, por lo tanto, no es sencilla y Pablo Casado ha resuelto que los nombres para el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid serán los últimos que desvele a mediados de enero. En la dirección nacional del PP barajan la fecha del fin de semana del 13, el previo a su convención programática, para la presentación de estos aspirantes. En todo caso, el hermetismo de la cúpula no ha evitado que en las filas conservadoras se señalen opciones para los dos puestos. El nombre del vicesecretario de Organización, Javier Maroto, se cuela en los corrillos del PP desde el mes de octubre para pugnar por el ayuntamiento, pero ahora, además, comienzan a sonar como alternativas con el objeto de plantar cara a Vox la expresidenta del PP vasco, María San Gil, o la exdiputada Cayetana Álvarez de Toledo, miembro del patronato de FAES.

Distanciadas ambas del partido bajo la batuta de Mariano Rajoy, ahora podrían encajar en el proyecto de Casado. En cuanto a la comunidad, siguen en las quinielas el alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, y, aunque según las fuentes consultadas no parece probable, Adolfo Suárez Illana. En todo caso, en la formación recuerdan que será en Génova donde se tome la decisión.

Siempre cabría la posibilidad de apostar por la continuidad. De momento, Casado se ha limitado a destacar el trabajo de José Luis Martínez Almeida como portavoz del ayuntamiento y de Ángel Garrido como presidente de la comunidad. Pero fuentes del PP creen que Madrid es la plaza más relevante y que el nuevo líder se juega en esta elección buena parte de su crédito. En cuanto a la candidatura para las europeas se dejará para más adelante. El entorno de Casado asegura que su intención es retrasar hasta un mes antes de los comicios -quizás, algo más- el anuncio del cabeza de cartel.