LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez interviene este viernes en la COP30 de Brasil. AFP

Sánchez afronta la gestión de la parálisis

La ruptura de Junts no solo imposibili ta los Presupuestos, también complica la recepción de fondos europeos, la opción b del Gobierno

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

El Gobierno se ha acostumbrado a pensar que siempre encuentra la salida, incluso cuando todo parece perdido. A veces, por la tenacidad del propio Pedro ... Sánchez. A veces, se jactan, por la incapacidad del contrario, léase, Alberto Núñez Feijóo. Así fue como el jefe del Ejecutivo salió airoso la semana pasada de la comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la corrupción en su entorno, en la que el PP había depositado grandes esperanzas. Esta, que comenzó con el juicio al fiscal general del Estado y venía marcada por la posibilidad de que la Audiencia Nacional abriera, como así ha sido, una investigación sobre los pagos en metálico del PSOE, también parecía enderezársele gracias a la crisis de los populares en la Comunidad Valenciana. Pero, entonces, llegó Junts.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  2. 2

    La SGAE ha llevado a los tribunales a cuatro ayuntamientos en 2025 por derechos de autor
  3. 3 El abogado reincidente se sienta de nuevo este lunes en el banquillo acusado de estafa
  4. 4

    La Rioja Baja se une en defensa del Hospital de Calahorra
  5. 5

    Un título cocinado a fuego lento
  6. 6

    «Convertí mi hobby en un trabajo que me llena y hace feliz»
  7. 7 Valdezcaray registra los primeros copos de nieve cuando aún faltan semanas para abrir la estación de esquí
  8. 8 Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla
  9. 9

    Carne de chuleta en pan brioche
  10. 10

    Detalles que no se te pueden pasar al pagar la fianza para comprar un piso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sánchez afronta la gestión de la parálisis

Sánchez afronta la gestión de la parálisis