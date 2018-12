Salvamento Marítimo rescata una patera con once fallecidos a bordo Otro de los inmigrantes murió en el hospital y once más se encuentran desaparecidos R. C. Viernes, 21 diciembre 2018, 01:02

madrid. Las aguas del Mar de Alborán sumaron la madrugada del jueves una nueva tragedia a costa de los miles de inmigrantes que tratan de alcanzar desde el norte de África las costas españolas y de la Unión Europea.

Una embarcación de Salvamento Marítimo rescató a 33 personas de una patera en cuyo interior se encontraron once cadáveres. Además, se busca a otros once desaparecidos, aunque no se descarta que pudieran ser más. Uno de los supervivientes falleció tras su llegada al puerto de Almería, con lo que la cifra de muertos se sitúa de momento en doce. De ellos, diez son hombres y dos mujeres, una de ellas embarazada.

Tres de los supervivientes, de 20, 24 y 25 años, tuvieron que ser trasladados al hospital, donde ayer permanecían en observación a causa de las malas condiciones de salud que presentaban.

Una portavoz de Salvamento Marítimo informó a Efe de que la embarcación habría partido con 55 personas de origen subsahariano a bordo durante la madrugada del 18 de diciembre desde la zona del Cabo del Agua (Marruecos). Tras recibirse una alerta desde el país vecino, los servicios de rescate españoles rastrearon el Mar de Alborán durante dos días en busca de la patera. Finalmente, fue localizada por el buque de investigación Hespérides, aunque ya era demasiado tarde para las víctimas mortales y los desaparecidos.

Además de este rescate, Salvamento Marítimo mantiene la búsqueda de otras tres pateras en el Mar de Alborán. Al menos dos de ellas estarían ocupadas por 57 y 55 personas. En la búsqueda participan una embarcación y el avión del Frontex Cóndor IV.

Puerta de entrada

España es desde este verano la principal puerta de entrada de inmigrantes irregulares por mar en Europa, por delante de Grecia e Italia. Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), actualizadas a 16 de diciembre, más de 55.000 migrantes llegaron a as costas españolas este año, y otros 744 perecieron en el intento, más del triple que el año pasado. Las llegadas a España son la mitad del total en Europa (unas 111.500, según la OIM).

La ruta más peligrosa sigue siendo, sin embargo, la del Mediterráneo central, con 1.306 muertes frente a las costas italianas. En total, 2.217 migrantes han muerto desaparecido a los largo de 2018 en su intento por llegar desde África a Europa.