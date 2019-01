Rufián desvela que Podemos le ofreció la cabeza de Borrell para lograr su 'sí' a los Presupuestos Borrell, tras reunirse ayer en Nueva Delhi con el presidente del Comité Parlamentario de Exteriores de India, Shasi Tharoor. :: ZIPI / EFE La formación de Pablo Iglesias lo niega de forma tajante y el ministro desdeña la polémica por tratarse de «infrapolítica» A. AZPIROZ / M. E. ALONSO Jueves, 10 enero 2019, 00:39

Nueva delhi / madrid. «Eso es la infrapolítica». Con estas cuatro palabras despachó Josep Borrell al diputado de Esquerra Gabriel Rufián, quien afirmó que Podemos ofreció a los republicanos su cabeza política a cambio del apoyo a los Presupuestos. El partido de Pablo Iglesias, en cambio, sí contestó a Rufián para llamarle mentiroso.

Andaba Borrell ocupado con su intervención de hoy en el foro 'Dialogue Raisina' en Nueva Delhi, cuando sus colaboradores le informaron de que el diputado de Esquerra había afirmado que su destitución era el precio que Pedro Sánchez estaba dispuesto a pagar a cambio del apoyo a los Presupuestos. Lo estrambótico era que la oferta no la había hecho el Gobierno sino Podemos.

El ministro de Asuntos Exteriores, de visita en India, se negó a valorar el comentario de Rufián porque «cuando uno tiene el privilegio de ver con las luces largas la política internacional y lo que nos jugamos en el mundo, estas cosas no merecen por mi parte ninguna atención». Para el diputado de Esquerra, Borrell es su bestia negra, y su último enfrentamiento en el Congreso acabó con la nada usual expulsión del independentista del hemiciclo.

«No voy a decir quién, pero Podemos nos propuso la cabeza de Borrell a cambio de nuestro apoyo a los Presupuestos. Dijeron que ellos presionarían para que Sánchez hiciera ese gesto. Les dijimos que ojalá el problema fuera Borrell», aseguró Rufián en una entrevista concedida a eldiario.es sin especificar en ningún momento quien fue su interlocutor en el partido morado.

«Es absolutamente falso», replicó en Twitter el secretario de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo. «Algunos -añadió- para llamar la atención en política comienzan a utilizar el género de ciencia ficción».

Táctica rufianista

La dirección de Podemos acogió los comentarios de Rufián con sorpresa y enfado porque tiene buenas relaciones con Esquerra, aunque el estilo parlamentario de Rufián no sea de su agrado. «La rufianista no es la táctica más sensata», señaló Iglesias en noviembre.

Rufián, sin embargo y pese al desmentido de Podemos, insistió horas después en que Borrell fue ofrecido como moneda de cambio a Esquerra. «Nosotros -explicó el diputado de Esquerra- le dijimos (al interlocutor de Podemos) que aquello no era 'House Of Cards', que no queríamos tumbar a nadie».

Unas palabras de nuevo rebatidas, esta vez por la portavoz adjunta del grupo morado en el Congreso, Ione Belarra: «No sé con quién habla Rufián, pero garantizo que Podemos no le ha ofrecido eso».

El único contacto conocido de Podemos y Esquerra sobre los Presupuestos fue el de Iglesias y el líder republicano , Oriol Junqueras, en la prisión de Lledoners el 19 de octubre. Un encuentro que el PP y Ciudadanos bautizaron como «el pacto de la cárcel», pero del que no salió ningún compromiso, al menos público, para que los republicanos apoyen las cuentas de 2019. La portavoz popular en el Congreso, Dolors Montserrat, se mostró ayer convencida de la veracidad de las palabras de Rufián.