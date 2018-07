Rivera pide regular el uso de aviones oficiales La ministra de Defensa defiende el uso estricto que hace el presidente del Gobierno del dinero público R. C. Miércoles, 25 julio 2018, 00:03

Madrid. Albert Rivera aboga por que se regule de forma «nítida y clara» el uso de los aviones del Estado por parte de dirigentes políticos, una petición que formula a raíz del viaje a Castellón el viernes del presidente del Gobierno en un falcon del Grupo 45, destinado al desplazamiento de autoridades. Pedro Sánchez mantuvo varias reuniones con responsables autonómicos y después asistió con su mujer, Begoña Gómez, a un concierto de 'The Killers' en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB). La vicepresidenta del Gobierno afirmó el lunes que se trató de una visita cultural, algo que no ha convencido a buena parte de la oposición. «Hubiera sido más humilde pedir disculpas», afirmó el líder de Ciudadanos. En opinión de Rivera, adonde no llegan las explicaciones ni el sentido común, debe hacerlo una regulación, dado que «la gestión de esta 'minicrisis' tiene más que ver con la actitud y el respeto a los ciudadanos que con ver a la vicepresidenta casi pegando una bronca». Calvo, prosiguió el presidente de Ciudadanos, se «enrocó, con vehemencia» al decir que se trataba de agenda cultural e intentando «montar una agenda un poco improvisada para justificar que se ha ido a un concierto». El PP ya ha solicitado que Sánchez abone de su bolsillo el desplazamiento. De hecho se lo preguntará en el Congreso. «¿En algún momento, y tras el revuelo causado por el despilfarro de dinero público, ha sopesado el presidente pagar de su bolsillo el coste del desplazamiento en avión oficial a un evento de ocio», cuestionarán los populares.

A la polémica se refirió también ayer la ministra de Defensa. Margarita Robles defendió que el jefe del Ejecutivo es «un hombre estricto y muy mirado» con el dinero público. Por el momento Sánchez guarda silencio, si bien desde Moncloa se matizó que el presidente del Gobierno voló solo a Castellón y que su mujer y sus dos hijas se desplazaron a la Comunidad Valenciana y regresaron a Madrid por carretera.