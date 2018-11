Rivera y Macron ratifican su pacto para las elecciones europeas Astrid Panosyan, cofundadora de En Marche!. :: f. villar / efe En Marche! confirma en Madrid que se integrará en una alianza junto a otras fuerzas liberales M. E. ALONSO Sábado, 10 noviembre 2018, 00:48

MADRID. Albert Rivera está a punto de cumplir su sueño europeo. Ciudadanos y En Marche!, el partido de Emmanuel Macron, ultiman una alianza electoral con la que concurrirán bajo el mismo paraguas a los comicios del 26 de mayo y a la que aspiran incorporar a otras fuerzas políticas para «derrotar a los nacionalismos y populismos» que quieren destruir la Unión Europea.

Después de un año de negociaciones entre las dos formaciones, Astrid Panosyan, cofundadora de En Marche!, aterrizó ayer en Madrid para asistir como invitada al 39 congreso de ALDE, que se celebra este fin de semana y en el que Ciudadanos ejerce de anfitrión. Ante los 1.200 delegados de 59 partidos europeos -entre ellos varios primer ministros-, la dirigente gala confirmó la presencia de su partido en esa coalición de carácter europeísta. «Déjeme ser perfectamente clara con ustedes: ALDE es el corazón con el que En Marche! quiere construir esta coalición», aseveró.

El anuncio de Panosyan era el más esperado por Ciudadanos y su líder que, poco antes, abogó por construir una alianza «fuerte y amplia» para «derrotar a los verdaderos adversarios nuestros y de Europa». En un discurso en inglés, Rivera pidió a sus colegas liberales que sean «generosos» y que abran los brazos a otros movimientos y líderes proeuropeos, defendiendo así la integración de En Marche! en esta gran alianza.

Para ello, destacó la importancia de «dejar a un lado las diferencias» y buscar lo que une a los distintos actores. «Yo estoy dispuesto a tender puentes, no muros», subrayó el político catalán, que confía en que esa coalición tenga éxito en las elecciones al Parlamento europeo y pueda abrir una nueva etapa. «Si tenemos éxito -auguró-, Europa será un lugar mejor para vivir».

Esta apuesta no está exenta de dudas en uno y otro lado. Pero la fórmula de la plataforma permitirá a En Marche! no integrarse formalmente en ALDE, ya que Macron y su organización ven con recelo las viejas estructuras de partidos, y en ALDE hay formaciones que no quieren supeditarse al presidente galo. De esta manera podrán sumar votos para formar una coalición electoral que ligue sus candidaturas y formar posteriormente en la Eurocámara un mismo grupo.

Tanto Rivera como Panosyan y otros líderes liberales recordaron que las elecciones del próximo mayo son decisivas para el futuro de la Unión. «Vamo a barrer a los viejos partido», apuntó el líder de ALDE en la Eurocámara, Guy Verhofstadt.

Ciudadanos, que se ha quedado con dos eurodiputados tras la reciente salida de Carolina Punset, ha puesto todo el empeño en que fructifique esta plataforma electoral y lleva varios meses recorriendo Europa inmerso en una campaña de captación de socios junto al partido de Macron. Mientras el partido del mandatario galo ha trabajado contrarreloj para tratar de captar a nuevas fuerzas políticas progresistas y emergentes europeas, los de Rivera, con el economista Luis Garicano a la cabeza, lo han hecho dentro de la familia liberal.