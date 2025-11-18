LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Volódimir Zelenski mantiene un encuentro con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. EFE

El Rey traslada a Zelenski el apoyo de España frente a Rusia y en su adhesión a la UE

En su tercera visita a España, el mandatario ucraniano ha visitado el Congreso, la sede de Indra y mantiene a esta hora un encuentro con Sánchez en la Moncloa

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:34

Comenta

La gira europea de Volodímir Zelenski ha tenido este martes parada en Madrid. En su tercer viaje oficial a España desde que comenzó la ... invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el mandatario ucraniano ha visitado el Congreso, ha almorzado con Felipe VI y se mantiene reunido en estos momentos con Pedro Sánchez. Una cita en la que se espera que el jefe del Ejecutivo reitere a su homólogo el apoyo a su país durante el tiempo que haga falta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Calahorra endurece el empadronamiento tras detectar más de 1.700 altas de extranjeros en seis meses
  2. 2 Un blanqueo millonario que no acabará en la cárcel por la insolvencia de los acusados
  3. 3 El Tribunal Constitucional resuelve que Raquel Romero no podía ser expulsada del grupo mixto tras dejar Podemos
  4. 4

    El sueldo medio riojano alcanza un nuevo récord y se sitúa en 2.366 euros brutos mensuales
  5. 5 Un conductor se da a la fuga tras chocar con un vehículo en Logroño
  6. 6 El primer zarpazo del invierno: máximas de 6 grados el viernes y riesgo de nevadas
  7. 7 Detenido en Islallana por tráfico de drogas cuando llevaba speed y más de 700 euros en su vehículo
  8. 8

    El Ministerio elude explicar por qué ha decidido descartar la alternativa por Pancorbo
  9. 9

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  10. 10 El Gobierno incrementa el precio de la VPO en Logroño hasta los 2.062 euros por metro cuadrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Rey traslada a Zelenski el apoyo de España frente a Rusia y en su adhesión a la UE

El Rey traslada a Zelenski el apoyo de España frente a Rusia y en su adhesión a la UE