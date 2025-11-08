LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El rey emérito, en Sanxenxo EFE

El rey emérito llega a Sanxenxo en plena polémica por sus memorias

Allí se le ha podido ver acompañado de su sobrina María Zurita y el hijo de esta

C.P.S.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:17

Comenta

Juan Carlos I ya se encuentra en Sanxenxo. El rey emérito llegó poco antes del mediodía al pantalán náutico de la ciudad gallega cumpliendo el ... mismo guion de todas sus visitas anteriores: como copiloto del Volvo de de su amigo y anfitrión, Pedro Campos. Una visita que se produce en plena polémica por la publicación de sus memorias en Francia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria en España por presencia de listeria en un producto cárnico de un conocido supermercado
  2. 2

    Algunas de las preguntas del examen del Cuerpo de Gestión
  3. 3 El Gobierno de La Rioja decide repetir el examen de las oposiciones tras el suspenso masivo
  4. 4 La gripe aviar obliga a encerrar a las aves de corral en seis localidades de La Rioja
  5. 5

    Más de 3.000 riojanos logran 5,4 millones con su reclamación por el cártel de coches
  6. 6

    «Fue un examen imposible que ni el tribunal hubiera aprobado»
  7. 7

    La SGAE ha llevado a los tribunales a cuatro ayuntamientos en 2025 por derechos de autor
  8. 8

    Y otro nuevo edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... al día de aprobarse la moratoria
  9. 9 Dos heridos en un accidente en la LO-20, en Logroño, provocado por el impacto de una rueda
  10. 10

    Entre el Labrador y los Ilustres, El Abrazo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El rey emérito llega a Sanxenxo en plena polémica por sus memorias

El rey emérito llega a Sanxenxo en plena polémica por sus memorias