Reunión sin cristales de por medio y sin límite de tiempo Sábado, 20 octubre 2018, 00:41

Más que un vis a vis como los que realizan los presos con sus abogados o sus familiares, lo que ayer tuvo lugar en la prisión de Lledoners fue una cumbre política. La reunión en la cárcel entre Oriol Junqueras y Pablo Iglesias se celebró en una sala sin cristal de por medio y sin límite temporal. Y con un lavabo. Es la prerrogativa que tienen las autoridades (en este caso diputados del Congreso y autonómicos) que visitan a un preso en una prisión catalana. En un lado de la mesa, Iglesias, Asens y Martín. En el otro, Junqueras, Tardà y Sabrià. La única condición para los visitantes era no llevar al interior del penal ni teléfono móvil ni ordenadores ni tableta electrónica. La reunión empezó sobre las cuatro de la tarde. Se había anunciado que sería después de comer, pero no se fijó la hora. El encuentro no tenía más límite temporal que las 20.30 horas. A esa hora, los reclusos tienen que estar en sus celdas para que se lleve a cabo el recuento diario.