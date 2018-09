Una reforma «demasiado» exprés Expertos creen que Sánchez se ha precipitado con su idea inicial de limitar los aforamientos AINHOA MUÑOZ Domingo, 23 septiembre 2018, 00:30

Lo que pretendía ser una medida estrella del Gobierno de Pedro Sánchez ha acabado por volverse en su contra. Y es que poner en marcha una reforma exprés de la Constitución para delimitar los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo central no ha sido, precisamente, una propuesta que haya suscitado el consenso del resto de grupos parlamentarios. Sobre todo teniendo en cuenta que la idea inicial del PSOE era suprimir este régimen jurídico especial para todos aquellos delitos que no se hayan cometido en el ejercicio del cargo. Es decir, alcoholemias, homicidios, desobediencias de tráfico... Todo aquello que no tuviera relación con la función que desempeñan.

Fueron muchos entonces los que se hicieron la misma pregunta: ¿y qué pasa con la corrupción? En la primera propuesta del Gobierno, los delitos de prevaricación, cohecho o malversación sí quedarían amparados por este fuero especial. Y aunque, hoy por hoy, la intención del Gobierno socialista es mantener el aforamiento para los delitos que se cometan en el «estricto ejercicio de las funciones del cargo público», la portavoz Isabel Celaá salió el viernes al paso asegurando que su «voluntad política» es que la corrupción quede fuera del aforamiento. Toda una declaración de intenciones que, sin embargo, ya no está en sus manos, ya que la pelota está ahora en el tejado del Consejo de Estado, a quien el Ejecutivo le ha encomendado la tarea de hacer la propuesta formal para restringir los aforamientos.

En cualquier caso, todo este vaivén de ideas pone de manifiesto, según los expertos, que la reforma planteada por el Gobierno no se ha estudiado de manera sosegada. Y son muchos los 'peros' que ponen los catedráticos Alberto López Basaguren, Juan José Solozábal o Eduardo Vírgala y el magistrado emérito del Tribunal Supremo Joaquín Giménez.

Una medida que, en todo caso, se aplica sobre 250.000 personas. Los diputados, senadores y miembros del Gobierno central -más de 17.000- lo son gracias a la Constitución; Policía Nacional y la Guardia Civil, que tienen un fuero parcial, y los jueces y fiscales se rigen por leyes orgánicas como la del Poder Judicial. «Ni el propio Gobierno sabe con precisión en qué consiste su propuesta», señala López Basaguren. «Plantear una propuesta con estas características pone de manifiesto las prisas con las que se ha hecho», sentencia el catedrático de la UPV, que cree «a todas luces» que la intentona del Ejecutivo viene precedida por «intereses partidistas a corto plazo».

Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional, tiene también una opinión crítica, pero no precisamente por la intención del Gobierno de limitar este régimen jurídico especial, sino todo lo contrario. Opina que la figura del aforado no es, en ningún caso, una concesión ventajosa, sino una «prerrogativa» por el puesto que ocupan. A su juicio, que un político goce del aforamiento «no supone que haya un mayor riesgo de impunidad».

Para el magistrado emérito Joaquín Giménez, «el Gobierno ha querido transferir a los jueces un problema político», critica. En su opinión, debería ser más «riguroso» y no hacer una distinción de delitos a la hora de delimitar cuáles deberían seguir siendo juzgados por el Supremo y cuáles no. «Si quieren hacer desaparecer los aforamientos, que se haga de verdad, del todo», cree.

Por su parte, el catedrático Vírgala considera que la extinción del fuero debería extenderse más allá del ámbito parlamentario, es decir, abolir esta figura también para jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.