Reencuentro entre el Rey y su padre en el almuerzo familiar que se celebra en El Pardo

El palacio de El Pardo se ha convertido en el centro de reuniones de la familia Borbón para las celebraciones privadas. Este sábado, cuando se ... cumplen 50 años de la proclamación de Juan Carlos I, abrirá sus puertas para un almuerzo privado que reunirá a sus los reyes eméritos sus hijos, nietos, sobrinos y miembros de la Casa Real griega. Don Juan Carlos, que no estuvo ayer en el acto institucional organizado en el Palacio Real, se encuentra ya en El Pardo.

El padre de Felipe VI fue invitado a esta cita hace unas semanas, y tras valorarlo, tomó la decisión de asistir desde Abu Dabi, pero se marchará una vez finalice la comida. Será la primera vez que el monarca se encuentre cara a cara con Felipe VI tras la publicación de sus controvertidas memorias en París. En el libro, don Juan Carlos lamenta la frialdad de su vástago. También tiene palabras para su nuera, la reina Letizia, de la que dice que «su entrada en la familia no ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares» y a la que echa en cara que no le haya permitido ver a sus nietas Leonor y Sofía.

En todo caso será un encuentro breve, casi fugaz, pero cargado de significado para doña Sofía, quien recibió el viernes la insignia del Toisón de Oro de manos de Felipe VI y que hoy podrá celebrarlos con su familia al completo. Algo que no sucede desde hace siete años cuando celebró su 80º cumpleaños en la Zarzuela rodeada de toda su descendencia. Entonces eran otros tiempos.