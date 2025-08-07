LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mariano Rajoy este jueves en la presentación de su libro en los Cursos de La Granda Paco Paredes/Efe

Rajoy sale en defensa de Montoro: «Deberíamos ser todos un poco más prudentes»

El expresidente clama por la presunción de inocencia de su exministro para que «no pase como pasó a Camps» mientras el PSOE exige «depurar responsabilidades»

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:30

Sin sombra de autocrítica. Mariano Rajoy sale en defensa de quien fuera su ministro de Hacienda durante sus dos gobiernos, Cristóbal Montoro, tras la imputación ... de éste por parte del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona en la supuesta trama de redacción de leyes a la carta a cambio de importantes sumas de dinero . «Deberíamos ser todos un poco más prudentes», reclamó el expresidente popular en sus primeras declaraciones públicas después de que el juez tarraconense Rubén Rus hiciera público el pasado julio, tras el levantamiento del secreto de las actuaciones, que el exministro del PP y buena parte de sus más cercanos colaboradores durante su segunda etapa al frente de Hacienda (entre 2011 y 2018) han sido encausados por los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por grabar imágenes de contenido sexual de 27 mujeres, la mitad en La Rioja
  2. 2 Arrestado un hombre de 24 años por agresión sexual a una menor en Logroño
  3. 3

    Un negocio ruinoso: los viticultores perdieron entre 24 y 31 céntimos por kilo por producir uva tinta en 2024
  4. 4 Umm, entre los once mejores bares de tapas de España de la Guía Michelin
  5. 5 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite
  6. 6

    Dragados empezará las obras del nuevo cuartel de Villamediana en septiembre
  7. 7 El Gobierno de La Rioja activa el nivel rojo de alerta por altas temperaturas
  8. 8

    Ana Fernández-Torija, una vida dedicada a los mayores
  9. 9 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  10. 10 Detenido en la AP-68 en Alcanadre con hachís, marihuana, dinero y un cuchillo con droga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Rajoy sale en defensa de Montoro: «Deberíamos ser todos un poco más prudentes»

Rajoy sale en defensa de Montoro: «Deberíamos ser todos un poco más prudentes»