El PP quiere cortar la financiación de ERC, PDeCAT o la CUP si alientan la violencia El presidente del PP, Pablo Casado, durante su intervención ayer en el Foro ABC. :: isabel permuy Casado reta a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y suma fuerzas con Rivera para que el presidente acuda al Congreso NURIA VEGA MADRID. Martes, 2 octubre 2018, 00:20

El PP registrará en los próximos días en el Congreso una propuesta para reformar la Ley de Financiación de los Partidos Políticos e intentar cortar el grifo del dinero público a aquellas formaciones que en Cataluña alienten la violencia. Después de los incidentes del fin de semana en Barcelona y conocido el respaldo de Quim Torra a los Comités para la Defensa de la República (CDR), la dirección nacional de los conservadores cree que es hora de actuar. «Modificaremos la norma para que cualquier organización que esté contribuyendo a la confrontación en las calles no tenga ningún recurso de nuestros impuestos -anunció ayer Pablo Casado, pese a que tendrá complicado articular la mayoría parlamentaria suficiente-. No vamos a permitir ni una cesión más».

Pero la intervención del presidente del PP generó cierta confusión. Estaba invitado a intervenir en el Foro ABC y lo primero que hizo fue censurar que Torra haya cruzado una nueva «línea roja» al apoyar que los CDR sigan «apretando» con la 'kale borroka'. Las críticas no sólo se dirigieron al jefe del Ejecutivo catalán por su guiño a estos grupos. También a Esquerra, el PDeCAT y la CUP por no «condenar» las «agresiones intolerables» del sábado en el cruce de manifestaciones en Barcelona.

En este contexto, Casado planteó «modificar» la Ley de Partidos Políticos para «actuar» contra las formaciones u organizaciones que en Cataluña «están alentando la violencia o que incluso están incitando a la confrontación civil». Esa es la norma que, en su día, permitió la ilegalización de Batasuna. Y no sería la primera vez que el líder del PP sugiere proceder del mismo modo contra las formaciones independentistas que lleven en sus estatutos «que quiere romper la Constitución o la ley». Esta vez, sin embargo, el presidente de los populares prefirió matizar.

Durante el coloquio negó estar hablando de ilegalizar Esquerra, el PDeCAT o la CUP. Matizó que la única norma que el PP propone reformar es la de financiación. Pero, en todo caso, sí que reiteró que «cualquier partido que aliente la violencia, no la condene o la justifique, ya podría estar incurriendo en una posible sanción que puede llegar hasta la ilegalización». Aviso para navegantes.

Fuentes de Génova no fueron más lejos. Recordaron que, según la letra de la Ley de Partidos, son el Gobierno y el Ministerio Fiscal los legitimados «para instar la declaración de ilegalidad de un partido político y su consecuente disolución». Aunque el Congreso y el Senado también podrían reclamar al Ejecutivo que inicie el procedimiento. Sobre si Esquerra, el PDeCAT o la CUP han incurrido en conductas susceptibles de ser analizadas, las mismas voces se limitaron a encogerse de hombros: «Que se estudie». El debate, en realidad, no es nuevo y hasta ahora los expertos en Derecho siempre han cuestionado que se esta norma pueda ajustarse a la situación en Cataluña.

En lo que no titubea el PP es en exigir la puesta en marcha del artículo 155. Casado volvió a pedir ayer la intervención de Cataluña «sin tiempo que perder», con la «duración que sea necesaria» y con la «amplitud competencial que se requiera». Una operación que no tendría nada que ver con la que puso en marcha Mariano Rajoy en su día. De hecho, el presidente de los populares cree que el Gobierno anterior se equivocó al ceder ante PSOE y Ciudadanos y aceptar la condición de convocar elecciones autonómicas y no tomar el control de TV3.

«¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno ponga orden?», se preguntó ayer. Aunque, en realidad, lo que le exige a Pedro Sánchez es someterse en el Congreso a una cuestión de confianza para comprobar los apoyos con los que cuenta. Como eso no está en manos del PP, sí anunció que los populares solicitarán la comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo en la Cámara para aclarar cómo pretende «embridar» el país.

De momento, en lo que sí hay acuerdo con Ciudadanos es en sumar fuerzas para intentar que el presidente explique en el Congreso cómo piensa afrontar la situación de «caos» y «violencia» que se vive en Cataluña. Las dos formaciones registraron ayer una petición para que Sánchez exponga las «medidas que piensa adoptar para revertir el deterioro general de la política española» y para «frenar el empeoramiento de las condiciones económicas y la pérdida de calidad democrática». Será la próxima semana cuando la Junta de Portavoces aborde la solicitud, que contará con el previsible bloqueo de la izquierda y los separatistas, con mayoría en el órgano parlamentario.