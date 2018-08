Puigdemont siembra dudas sobre el imán y el CNI

madrid. Carles Puigdemont aprovechó el aniversario de los atentados para sembrar dudas sobre la investigación. El expresidente catalán consideró «indecente» con las víctimas que los partidos políticos hayan impedido la constitución de una comisión de investigación en el Congreso para dilucidar los vínculos entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Abdelbaki Es Satty, el imán de Ripoll. El pasado febrero, Ciudadanos se quedó solo en la Cámara baja cuando presentó una solicitud de comisión de investigación sobre los ataques. Un mes después, la Mesa del Congreso vetó otra iniciativa de Esquerra y PDeCAT para aclarar la relación de los servicios secretos con el cerebro de la célula. La justificación fue que este tema debía ser tratado en la comisión de gastos reservados, conocida coloquialmente como de secretos oficiales.

El expresidente catalán lanzó su ataque en una entrevista en Catalunya Ràdio que compartió con su sucesor, Quim Torra. Puigdemont señaló que «es muy triste» que partidos que participan en los actos del aniversario hayan impedido que se investigue. Según añadió, la sociedad «tiene derecho a saber la relación de Es Satty con los servicios secretos policiales y con el CNI» y a conocer «por qué esa información vital se ocultó a la policía catalana». Los Mossos, dijo Puigdemont, tendrían que haber tenido a su disposición todos los datos, «y no por razones políticas o ideológicas, sino por eficacia policial y por el derecho a la seguridad, porque si la policía no tiene las herramientas adecuadas no se puede prestar servicio».

La semana pasada, el consejero de Interior, Miquel Buch, aseguró que no se informó a los Mossos de los antecedentes del imán. La policía catalana le desmintió después y reconoció que supo desde un primer momento que Es Satty cumplió cuatro años de condena por tráfico de hachís.