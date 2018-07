Puigdemont pelea por el control del PDeCAT en el Congreso del partido Marta Pascal atiende a los medios a su llegada al congreso del PDeCAT. :: Marta Pérez / EFE Los herederos de Convergència eligen mañana a su nueva dirección, de la que el expresidente pretende apartar a Marta Pascal A. AZPIROZ Sábado, 21 julio 2018, 00:10

Carles Puigdemont hizo saltar por los aires la unidad del independentismo el pasado miércoles al rechazar la suspensión temporal como diputado que le propuso Esquerra con el fin de cumplir con la orden del juez Pablo Llarena. Este fin de semana, podría provocar una explosión de mayor magnitud aún dentro del PDeCAT. La fuerza soberanista de centro-derecha inauguró ayer su primera Asamblea Nacional tras su refundación, un cónclave que se prolongará hasta mañana y en el que la joven formación nacida de las ruinas de Convergència Democrática de Cataluña (CDC) se juega buena parte de su futuro.

El PDeCAT elegirá en este congreso a su nueva dirección y la estrategia a seguir en el futuro. El problema es que las familias internas llegan profundamente divididas y en juego está que Marta Pascal se mantenga al frente de la formación como coordinadora general. Pascal representa al sector que aboga por mantener la independencia del partido frente a un Puigdemont que pretende colocar la organización bajo su único mando. Esto le permitiría, por ejemplo, controlar el grupo parlamentario en el Congreso para ser él quien tome las decisiones de calado como, por ejemplo, fue la de apoyar la moción de censura contra Mariano Rajoy.

La presentación el pasado lunes de Crida Nacional per la República ya adelantó las intenciones del expresidente de la Generalitat. Se trata de un movimiento transversal que aspira a participar en todas las elecciones venideras y que busca reunir a todos los que comparten el sueño de la república. Y, por supuesto, que tendrá como único líder a Puigdemont, el presidente legítimo de Cataluña, según sostienen el político fugado y su círculo de fieles. Esto incluye, en la práctica, fagocitar al PDeCAT. Para lograrlo, el sector crítico del partido, afín al expresidente, presiona para apartar a Pascal, a la que se considera un obstáculo. La coordinadora general, no obstante, parece decidida a dar la batalla hasta el final, lo que podría desembocar en que se presente una lista alternativa contra ella antes de mañana por la mañana, cuando expira el plazo.

Tanto la coordinadora general como los críticos visitaron ayer en prisión a Rull, Turull y Forn

Pascal se esforzó ayer por ganar los apoyos que le permitan cerrar una candidatura de consenso. Con este objetivo se desplazó hasta la prisión barcelonesa de Lledoners para entrevistarse con los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn, tres pesos pesados del partido y estrechos colaboradores del expresidente fugado. Según informó EFE, los dirigentes independentistas presos recibieron también la visita de tres miembros del sector crítico.

Optimismo

Minutos antes del inicio del congreso la líder del PDeCAT se declaró optimista en relación a las negociaciones. «Creo que nos pondremos de acuerdo porque no hay diferencias de fondo, no hay diferencias insalvables», dijo. No obstante, Pascal marcó distancias con los planes de Puigdemont y su movimiento transversal. «Es perfectamente compatible la 'Crida' de país que hace el presidente Puigdemont con esta llamada de partido que hacemos para salir fuertes y convencidos este fin de semana», añadió.

A Pascal la apoyan los sectores más moderados de la formación y aquellos que quieren mantener la independencia política de la antigua Convergència, el partido que con Jordi Pujol y Artur Mas ha gobernado Cataluña durante casi tres décadas. El resultado del congreso y el futuro del PDeCAT se conocerá mañana al mediodía tras el recuento de la votación a la que están convocados los cerca de 12.000 militantes. En su mano está elegir entre el soberanismo pragmático de Pascal o el radicalismo de Puigdemont. De imponerse la primera en la pelea, el siguiente paso que pueda dar el expresidente sobre el que ha sido su partido hasta ahora y gracias al cual llegó a la alcaldía de Girona y la presidencia de la Generalitat es una incógnita.