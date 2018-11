Puigdemont se ofrece como número 2 de Junqueras para las europeas Esquerra ya rechazó la oferta de JxCat de formar una lista unitaria CRISTIAN REINO Martes, 13 noviembre 2018, 10:02

Movimientos de fondo en Cataluña para las elecciones europeas. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha lanzado esta mañana una oferta a Esquerra Republicana para formar una lista unitaria de cara a los comicios europeos. Puigdemont, en Catalunya Ràdio, se ha ofrecido como número 2 de la lista de Esquerra, que liderará Oriol Junqueras. «Absolutamente dispuesto» a ser el número 2 de Junqueras, ha dicho, en aras de formar una candidatura entre las principales fuerzas secesionistas, el objetivo de JxCat, pero que ERC no acaba de aceptar. Puigdemont había sonado como posible candidato del partido nacionalista flamenco N-VA. Pero lo ha descartado esta mañana. «La única opción para que yo sea candidato a las europeas sería como número dos de Junqueras», ha señalado.

También ha abierto la puerta a que la número 3 en esa hipotética lista unitaria secesionista catalana sería Anna Gabriel, de la CUP, huida en Ginebra. Los anticapitalistas no han decidido aún, no obstante, si concurren a las europeas. Si lo hacen, será la primera vez. «El liderazgo de Junqueras es indiscutible», ha dicho Puigdemont, en caso de lista unitaria. La consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, ya lanzó un guiño a los republicanos días atrás. Artadi avaló a Junqueras como posible cabeza de cartel de una eventual lista unitaria del independentismo. La propuesta, que de la que el PDeCAT se desmarcó, duró solo unas horas. Las que tardó la ejecutiva de ERC en reunirse. Tras el cónclave republicano, Sergi Sabrià descartó de pleno una lista unitaria. Lo mejor, dijo, es que cada uno trabaje «desde su espacio». Por separado se recoger más votos, afirmó. «Diversidad, sí; uniformidad, no», es la tesis republicana, que ya aceptaron la fórmula que Mas puso sobre la mesa en las autonómicas de 2015 (Junts pel Sí), pero que no tienen intención de reeditar.

Con esta propuesta de Puigdemont, los neoconvergentes presionan a Esquerra para que quede retratada en caso de que no haya lista unitaria. Las declaraciones de Puigdemont se producen después de conocerse que ERC y EH Bildu negocian una alianza para las elecciones europeas, según El Periódico de Catalunya.