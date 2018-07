Puigdemont lanza una organización política para aglutinar al secesionismo Carles Puigdemont asiste a distancia a la presentación de la nueva formación que promueve. :: efe El PDeCAT abre la puerta a sumarse, mientras Esquerra rechaza incorporarse CRISTIAN REINO BARCELONA. Martes, 17 julio 2018, 00:27

Carles Puigdemont, Quim Torra y Jordi Sànchez presentaron ayer el movimiento 'Crida (llamada) nacional por la república', una «herramienta» y «organización de acción política», que pueda participar en todas las elecciones y que reúna a todos los que comparten el objetivo de la república.

Aspira a ser una especie de Scotish National Party a la catalana, inspirado en el En Marcha de Macron, que busca ampliar el perímetro independentista. «Todo el mundo es bienvenido», afirmó Puigdemont por videoconferencia, en el acto celebrado en el Ateneo de Barcelona y que tuvo que repetirse por la gran asistencia de público. Torra no pudo acudir porque su vuelo procedente de Alemania se canceló. «La república tiene muchos acentos», es «plural» y «transversal», señaló el expresidente, que insistió en que la iniciativa se dirige a soberanistas de derechas y de izquierdas, a los CDR, a la ANC y todo el universo que ahora representa JxCat. A la conferencia asistió la plana mayor de Junts per Catalunya y del PDeCAT y también acudió algún representante de ERC. No así de la CUP.

Puigdemont llama a la unidad para superar iniciativas «caducas» como el PDeCAT, para insistir en el desafío y prolongar el proceso indefinidamente. Las personas o grupos que se adhieran a la plataforma podrán definir si acaba transformándose en un partido o coalición. Será en otoño en una convención constituyente. El movimiento se disolverá, según el manifiesto fundacional, en cuanto se instaure la República.

En realidad, lo que propone Puigdemont ya existe. Se llama JxCat, la marca con la que concurrió a las elecciones del 21-D. Pero esas siglas pertenecen al PDeCAT y el expresidente quiere el control absoluto. No quiere que la vieja CDC marque la línea del nuevo movimiento, como ha pasado por ejemplo con la decisión del grupo parlamentario del Congreso de apoyar la moción contra Mariano Rajoy. Por ello, el dirigente nacionalista ofrece al que aún hoy es su partido que se integre en el proyecto. Se trata de una OPA hostil, que el PDeCAT no puede rechazar, porque corre el riesgo de morir, como le pasó a Unió cuando se divorció de Convergència.

La dirección postconvergente abrió ayer las puertas a sumarse al proyecto. «Somos asociados del PDeCAT, pero por encima de todo somos militantes de Cataluña y Puigdemont es nuestro líder moral y político», afirmó la portavoz del partido, María Senserrich. Los críticos del partido, afines a Puigdemont, mientras, abogan por la confluencia total, en tanto que los duros de JxCat creen que es necesario prescindir del partido fundado por Mas hace dos años y liquidarlo.

ERC, en cambio, dio ayer calabazas a Puigdemont. Los republicanos rechazaron sumarse, pues consideran que es una mera «recomposición del espacio de centro-derecha independentista». Una evolución más de Convergència, el PDeCAT y JxCat. La encuesta publicada ayer por El Periódico, que otorgaba la victoria a ERC en unas elecciones catalanas, por delante de Cs y JxCat, dificulta aún más la integración.

El independentismo vuelve a enfrascarse en un debate orgánico. Pero sigue sin abordar el tema central, nueve meses después de la declaración de la independencia. Y es que, continúa sin definir cuál es su estrategia, una vez se ha comprobado que la vía unilateral ha fracasado: si apuesta por el aterrizaje y el regreso a un nuevo autonomismo disfrazado de retórica republicana o insisten en la implementación de la república proclamada.