Puigdemont exige a Sánchez que pase de los «gestos» a los «hechos» El líder soberanista desafía a la justicia española y augura que pisará «suelo catalán» antes de 20 años MARÍA MOLINOS Miércoles, 25 julio 2018, 23:49

berlín. El expresidente catalán Carles Puigdemont cerró ayer su etapa alemana advirtiendo al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que regresa a la vida política sin renunciar a sus pretensiones soberanistas y le recordó que debe responder al apoyo del nacionalismo catalán a su investidura. Además, se mostró convencido de que pisará «suelo catalán» antes de los 20 años que deben pasar para que prescriba el delito de rebelión.

Seguro de sí mismo y en cierto modo desafiante se presentó Puigdemont en su última rueda de prensa en Berlín tras la retirada de la orden de extradición por parte del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El líder soberanista, que entiende que la Justicia alemana le ha dado la razón al desestimar el cargo de rebelión y permitir su devolución sólo por malversación, anunció que volverá a la actividad política «en unos días», en cuanto regrese a Bruselas para retormarlo donde lo dejó.

Su primer mensaje fue directo al presidente del Gobierno. «Ha tenido los votos de nuestro grupo parlamentario para ser elegido, y lo que es normal es que alguien que recibe los votos, corresponda», le advirtió. A su juicio, en Madrid se ha operado un «cambio de estilo, de clima y de lenguaje» con la llegada de Sánchez a la Moncloa. Pero este «cambio climático» político no es suficiente. «Ahora tiene que venir el tiempo, no de los gestos, sino de los hechos», aseguró el expresidente.

Puigdemont alegó que el independentismo catalán «siempre» ha tenido la «puerta abierta» al diálogo y reprochó que las autoridades del Estado estuvieran dispuestas en el pasado a negociar con ETA y no con ellos. Ahora, agregó, el Gobierno español debe sentarse a la mesa abierto a abordar «lo esencial». «No se entendería que después de todo en las conversaciones políticas no se hablara de la relación entre Cataluña y España», argumentó. Su propuesta está clara, la celebración de un referéndum de independencia y la construcción de una república, económicamente «viable» y dentro de la Unión Europea (UE). Aún así, explicó que no va a hacer «ofertas mínimas o máximas» a Madrid de cara a una potencial negociación.

El expresidente catalán, que agradeció la «forma respetuosa» de la primera reunión entre Sánchez y su sucesor, Quim Torra, puso además otra condición al Gobierno español para volver a la «normalidad interrumpida»: la libertad de los políticos presos por su participación en el 'procés'.

Primeros pasos

Sobre sus siguientes pasos, Puigdemont subrayó su intención de volver a la primera línea de la política. «Tengo la voluntad de continuar el mandato de la gente», aseguró. El sábado regresará junto a su familia a la ciudad belga de Waterloo, donde piensa instalarse. El mismo día tiene previsto ya su primer acto político y retomará el trabajo del denominado Consejo de la República junto al resto de políticos soberanistas. También impulsará desde allí su nueva plataforma política, la Crida Nacional per la República (Llamamiento Nacional por la República), que lidera junto a Torra y el encarcelado Jordi Sànchez, diputado de Junts per Catalunya y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

En un sutil mensaje al soberanismo, el expresidente pidió asimismo «máxima unidad» tras unas semanas en las que se han evidenciado los desencuentros entre Esquerra Republicana (ERC) y el Partido Democrático de Cataluña (PDeCAT), y también dentro de esta última formación política. No se refirió en detalle a estos conflictos, pese a que están relacionados en gran medida con él, ya sea por su puesto en el Parlament de Cataluña, en el primer caso, o, en el segundo, por la puesta en marcha de la Crida, la nueva marca en torno a su persona. Sobre este último, sólo aplaudió que finalmente el PDeCAT hubiera decidido sumarse.

El Gobierno respondió a Puigdemont por boca de la vicepresidenta, Carmen Calvo. Por un lado, la dirigente socialista advirtió de que para el Ejecutivo «todos los territorios, con sus correspondientes Gobiernos, son iguales en sus aspiraciones y sus problemas» y aseguró que intenta dar cauce a sus demandas dentro de «parámetros democráticos». Por otro, tiró de optimismo y alegó que el propio expresidente de la Generalitat reconoce que, tras la llegada del PSOE a la Moncloa «hay una situación de diálogo que hay que explorar y trabajar para el beneficio de España y de Cataluña» y que tanto él como su sucesor, Quim Torra, son conscientes de que esas conversaciones se moverán siempre, subrayó, en «el marco constitucional».