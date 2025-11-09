LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Puigdemont evoca el 'que os den' de Trias para replicar a Sánchez

El expresidente de la Generalitat reprocha al presidente del Gobierno que no haya cumplido los acuerdos

Cristian Reino

Cristian Reino

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:00

Comenta

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reprochado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tenga las «palancas del poder» y no ... las haya utilizado para cumplir los acuerdos suscritos en el pacto de Bruselas. «En aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra completa competencia, hemos cumplido con Junts», ha asegurado el líder socialista en El País.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  2. 2 El abogado reincidente se sienta de nuevo este lunes en el banquillo acusado de estafa
  3. 3

    La Rioja Baja se une en defensa del Hospital de Calahorra
  4. 4

    La SGAE ha llevado a los tribunales a cuatro ayuntamientos en 2025 por derechos de autor
  5. 5 Valdezcaray registra los primeros copos de nieve cuando aún faltan semanas para abrir la estación de esquí
  6. 6

    Un título cocinado a fuego lento
  7. 7 Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla
  8. 8

    «Convertí mi hobby en un trabajo que me llena y hace feliz»
  9. 9

    El Dicorpebal se gana el derecho a soñar con lo que quiera
  10. 10

    La SD Logroñés acierta ante el Náxara en los momentos clave

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Puigdemont evoca el 'que os den' de Trias para replicar a Sánchez

Puigdemont evoca el &#039;que os den&#039; de Trias para replicar a Sánchez