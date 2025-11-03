LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Mazón, este lunes, en el Palau de la Generalitat valenciana. AFP

El «ya no puedo más» de Carlos Mazón

El todavía president en funciones ataca al Gobierno, pero admite sus «errores»: «Viviré con ellos toda mi vida. Pido perdón»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:30

Comenta

El ánimo de Carlos Mazón para resistir al frente del Consell valenciano después de la dana duró exactamente un año y cinco días. A las ... nueve y diez de la mañana de este lunes compareció en el Palau de la Generalitat un hombre roto, perseguido por sus errores el 29 de octubre de 2024 y señalado como el principal culpable de una riada que dejó 229 fallecidos. «Ya no puedo más», fue su confesión más sincera. En su declaración institucional, sin preguntas, hubo autocrítica, sí, pero también ataques contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que Mazón culpó de no haberle proporcionado datos fiables el día de la tragedia y luego, de haber entorpecido la labor de la reconstrucción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y seis heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  2. 2 José Manuel López-Davalillo, exconcejal de Ollauri, el fallecido en Foncea
  3. 3

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  4. 4

    «Nuestra casa está donde dejamos la mochila»
  5. 5 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7

    De generación en generación
  8. 8 La línea Logroño-Miranda estará cortada 29 fines de semana y los pasajeros viajarán en autobús
  9. 9

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  10. 10

    «Sigo esperando que Capellán defienda el consenso que hubo con el trazado ferroviario»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El «ya no puedo más» de Carlos Mazón

El «ya no puedo más» de Carlos Mazón