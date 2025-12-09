LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santiago Abascal, en un acto de Disenso en 2024. EFE

PSOE y PP se unen para pedir al Tribunal de Cuentas que audite la fundación de Vox

La Comisión Mixta Congreso-Senado aprueba una propuesta para analizar los ingresos de Disenso, que preside Santiago Abascal

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:08

Comenta

PSOE y PP han unido sus votos este martes en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que ... este órgano fiscalizador realice una auditoría específica de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, desde su creación, en 2020, hasta 2025. La propuesta, planteada por los socialistas, ha recibido el apoyo de los populares, de Sumar y el PNV y el voto en contra del partido de Santiago Abascal, que a su vez preside esta entidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 4 grados con epicentro en Álava se deja sentir en buena parte de La Rioja
  2. 2 Consulta los municipios de La Rioja, Burgos y el País Vasco donde se ha notado el terremoto de Álava
  3. 3 Fallece un joven de 28 años y otro de 32 resulta herido grave en un accidente de tráfico en la AP-15, en Castejón
  4. 4 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  5. 5

    Luz verde municipal para la construcción de dos promociones de vivienda libre en Varea y El Arco
  6. 6

    La huelga nacional de médicos compromete desde hoy la atención sanitaria en La Rioja
  7. 7 «Sentí que alguien empujaba la cama»
  8. 8 Investigado tras intentar casarse con una mujer de 68 años que conoció en un parque de Logroño
  9. 9 Aparcamientos cerca de la estación y más quejas sobre las luces de Navidad, en el Teléfono del Lector
  10. 10 Accidente con retenciones en la A-12

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja PSOE y PP se unen para pedir al Tribunal de Cuentas que audite la fundación de Vox

PSOE y PP se unen para pedir al Tribunal de Cuentas que audite la fundación de Vox