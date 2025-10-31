LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, esta semana en el Congreso EFE / Fernando Villar

El PSOE insinúa intencionalidad política en la petición del juez de investigar si su pago en sobres encubría blanqueo

El portavoz parlamentario de los socialistas alega que es mucha «coincidencia» que desde los tribunales salga alguna noticia que afecte a su partido «cada vez que al PP le va mal»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:44

Comenta

El PSOE asegura estar tranquilo tras la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de instar a la Audiencia Nacional a investigar si los ... pagos en efectivo que Ferraz realizó en favor del exministro Transportes y exsecretario de Organización José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García sirvieron para cometer un delito de blanqueo o encubrían una financiación irregular y, en un comunicado emitido esta mañana, afirma que colaborará con la Justicia. Pero su portavoz parlamentario, Patxi López, también cuestionó hoy las razones del magistrado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un riojano, el hombre más guapo de España
  2. 2 Familia Martínez Zabala quiere poner precio a las Bodegas Faustino
  3. 3 La huelga de los técnicos superiores sanitarios aplaza cientos de pruebas y análisis en La Rioja
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 El joven desaparecido en Navarrete regresa a casa
  6. 6

    Telón final para Diana Moda
  7. 7 Ikea ya tiene fecha de apertura para su nueva tienda en Vitoria
  8. 8

    El Ministerio descarta el trazado ferroviario por Pancorbo consensuado en La Rioja
  9. 9 Encapuchados causan incidentes en Pamplona en una protesta contra un acto de Vito Quiles que no se celebró
  10. 10

    La UD Logroñés cae con la Copa medio llena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PSOE insinúa intencionalidad política en la petición del juez de investigar si su pago en sobres encubría blanqueo

El PSOE insinúa intencionalidad política en la petición del juez de investigar si su pago en sobres encubría blanqueo