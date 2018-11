Protección de Datos afirma que será «extremadamente vigilante» con los partidos Un hombre entra en la sede de la Agencia de Protección de Datos. :: r. c. La APED sostiene que la nueva ley no les permite hacer «perfiles ideológicos» aunque puedan recopilar «datos de opiniones políticas» MELCHOR SÁIZ-PARDO Viernes, 23 noviembre 2018, 00:50

Madrid. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se ha embarcado en una particular e inusual campaña para defender la reforma que permitirá a los partidos bucear en las redes sociales e internet para -y así lo dice textualmente la norma- la «recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas». Una prerrogativa que, según la interpretación particular que hace la AEPD, no permitirá a las formaciones políticas hacer «perfiles ideológicos» para enviar propaganda electoral personalizada.

A pesar de la interpretación casi unánime de los expertos de que la reforma de Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Régimen Electoral General dará barra libre a los partidos para que puedan rastrear redes sociales, webs y, en general toda información pública en Internet, (incluidas las búsquedas y preferencias de los usuarios) para crear perfiles de «opiniones políticas» y detectar posibles votantes a fin de personalizar la propaganda masiva, la AEPD insiste en que seguirá siendo «ilegal» hacer perfiles ideológicos en base a las opiniones que viertan los ciudadanos en Internet y enviar propaganda segmentada en base a ese perfilado.

La presidenta de la agencia, Mar España, convocó una sesión informativa un día después de que el Senado diera luz verde a esta reforma que, además, permitirá a las formaciones políticas que envíen de forma masiva 'spam' electoral a los ciudadanos sin que éstos hayan dado su consentimiento, requisito que sí que se les va a exigir a las empresas. La disposición adicional aprobada por las Cortes es clara: «Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral».

Pero la máxima responsable de la AEPD ve matices, que no ven los expertos, alarmados por la parte del texto que permite esa « recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas». «La agencia va a ser extremadamente vigilante y rigurosa en la aplicación de la normativa" porque en ella «no se permite a los partidos políticos perfilar datos ideológicos, sexuales, de religión o de cualquier otro tipo, que los ciudadanos estén dando a través de su comportamiento en Internet o en las redes sociales».

Según España, en la reforma tampoco se permite el envío de propaganda electoral adaptada a un perfil ideológico». «No es la primera vez que la Agencia ha realizado actuaciones de investigación durante una campaña electoral y ha declarado una infracción», explicó la presidenta, que recordó que los partidos políticos se arriesgan a multas de hasta 20 millones de euros si incumplen la normativa.

Las explicaciones de la AEPD, que ya el miércoles lanzó una poco habitual nota de prensa para tratar de rebajar la polémica, no convenció a los expertos ni asociaciones. La más dura ayer fue la federación de consumidores Facua, que apuntó a que el texto puede ser inconstitucional.