El presidente recuerda a Iglesias que las cuentas son tarea del GobiernoMaillo: «Iglesias es un 'crack', el puto amo»

El Gobierno marca distancias con las maniobras que pueda llevar a cabo Pablo Iglesias para aprobar los Presupuestos del año próximo. Pedro Sánchez agradeció ayer desde Bruselas los esfuerzos del secretario general de Podemos, pero a renglón seguido recordó que nadie negocia en nombre del Ejecutivo. Dicho de otro modo, los compromisos que pueda alcanzar el líder podemista no serán de ningún modo vinculantes.

Los socialistas son plenamente conscientes de que, a raíz de la visita de este viernes de Iglesias a Junqueras, a una parte de su electorado le «chirría» la idea de que las cuentas públicas se negocien en la cárcel con un acusado de rebelión por intentar romper España. De ahí que en los últimos dos días se hayan esforzado por mandar el mensaje de que Iglesias actúa por libre y juega sus propias cartas. Lo dijo el miércoles la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a quien le va mucho en marcar una frontera clara con la manera de actuar de Podemos porque se encuentra ya en precampaña electoral. «Quiere aparecer como un vicepresidente en la sombra».

A Díaz le siguió el castellano-manchego Emiliano García-Page con un rotundo «a mí no me representa». Pero también el ministro de Exteriores, Josep Borrell, insistió en la idea. «Desde luego, Iglesias no va a hablar de los Presupuestos en nombre del Gobierno», dijo.

Ya ayer, ante la evidencia de que esas palabras no habían logrado disipar cierta inquietud interna, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la encargada de negociar el proyecto en nombre del Ejecutivo, reafirmó la idea de que ni Iglesias ni nadie puede hablar por su boca y, en una entrevista en Telecinco, añadió: «Personalmente no iría a negociar con nadie los Presupuestos a la cárcel». El Ejecutivo esgrime, por otro lado, que su estrategia pasa por abrir ahora las conversaciones sólo con el PNV y que únicamente cuando las cuentas lleguen al Congreso se sentará a hablar con los partidos independentistas.

Visita a Junqueras

Iglesias ha querido destacar que no actúa como delegado de nadie, pero también que está dispuesto a entrevistarse con cuantos responsables políticos sea necesario para lograr más apoyos a las cuentas, aunque estén presos. También reveló que Sánchez conoce su intención de entrevistarse en la cárcel de Lledoners con Oriol Junqueras desde hace una semana. La visita de hoy, según informó Iglesias, se producirá a petición del presidente de Esquerra.

Ambos dirigentes políticos hablarán de política, sostiene el secretario general del partido morado. Pero sobre el fondo del asunto pesa el apoyo de ERC a las cuentas, algo que no se producirá si, insisten desde la formación republicana, el Gobierno no insta a la Fiscalía General del Estado a retirar las acusaciones contra los encausados por el 'procés'. Pero una orden de su líder podría llevar a Esquerra a replantearse su cerrazón a sentarse a negociar. Esa es la baza que tratará de jugar hoy Iglesias en Lledoners. A Junqueras le trasladará lo que ya ha dicho en público a lo largo de los últimos días. Y esto es que «la situación de los presos políticos es un problema político, pero hay más. Que los ciudadanos catalanes no lleguen a final de mes es también un problema político». La estrategia así es convencer al líder republicano de que no se puede desperdiciar la oportunidad de aprobar los primeros Presupuestos expansivos en muchos años.

En su nuevo papel de mediador, Iglesias realizó anteayer un llamamiento a rebajar la tensión entre el Gobierno y las fuerzas independentistas. Y puso dos nombres sobre la mesa. «Creo -señaló- que la gente está cansada de tonos un poco chulescos, de vamos a ver si el más chulo es de Esquerra o del PSOE» o de «si es más arrogante Gabriel Rufián o Josep Borrell».

El secretario general se detuvo especialmente en el ministro de Exteriores, quien se ha convertido en enemigo acérrimo del secesionismo. «El señor Borrell es muy inteligente, es un político brillante y tiene una enorme preparación intelectual pero a veces creo que tiene un poco de mal genio y nos iría a todos si lo moderara un poco». dijo.

Fernando Martínez-Maillo concedió ayer a Pablo Iglesias que, al menos para sus propios intereses, «es un crack, el puto amo». El excoordinador del PP ironizó así sobre la jugada, a su juicio, del líder de Podemos, que se habría convertido en un «presidente bis». «Vamos a tener que hacer las sesiones de control a Iglesias porque es el que decide», lamentó. En este sentido, censuró por ser «una vergüenza» que vaya a la cárcel a hablar de los Presupuestos con Oriol Junqueras.