El presidente presume de poner fin a más de una década de «dejadez» hacia Cuba Sánchez y Díaz-Canel pasean ayer acompañados de sus respectivas esposas por La Habana Vieja. :: R. C. El jefe del Ejecutivo argumenta que se han perdido oportunidades de negocio para empresas españolas PAULA DE LAS HERAS LA HABANA. Sábado, 24 noviembre 2018, 00:41

«Sería imperdonable que no aprovecháramos para avanzar en modernización y apertura de Cuba», defendió ayer desde el Hotel Iberostar Packard de La Habana Pedro Sánchez. El establecimiento, gestionado por una de las sociedades españolas incluidas por la Administración de Donald Trump en su listado de compañías con las que Estados Unidos tiene prohibido negociar, fue ayer el escenario de un encuentro con empresarios en el que el jefe del Ejecutivo se vanaglorió de haber puesto fin a más de una década de «dejadez» de España en Cuba gracias a su visita a la isla y en la que prometió trabajar para situar las relaciones económicas «a la altura de los vínculos históricos y afectivos» entre ambos países.

España sigue siendo, de lejos, el primer inversor, cliente y proveedor europeo de la isla, según se encargó de subrayar el nuevo presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Los ejecutivos anteriores ya trataron de impulsar las relaciones comerciales. De hecho, Mariano Rajoy llevó a cabo la mayor condonación de deuda, en torno a 2.000 millones, para que pudieran llevarse a cabo inversiones. Pero Sánchez remarcó que la falta de presencia política al más alto nivel ha permitido a otros países ganar terreno en detrimento de los intereses españoles. Desde que en 2014 Barack Obama y Raúl Castro iniciaron el deshielo entre Estados Unidos y Cuba, han pasado por La Habana varios mandatarios europeos.

Sánchez se mostró más que satisfecho con su intensa pero breve visita, de apenas 24 horas, al país caribeño y con su entrevista el jueves por la noche con el presidente Miguel Díaz-Canel, que asumió el cargo el pasado abril.

Ya amaneció el día, de hecho, con un tuit de respuesta a José María Aznar, impulsor de la política de sanciones diplomáticas de la UE a Cuba, conocida como 'posición común', que desde Zaragoza había criticado su viaje. «Las relaciones de España con Cuba son prioritarias para nuestro país», escribió. «Un expresidente del Gobierno debe tener sentido de Estado, no competir como líder de la oposición». En Moncloa defienden que ya hay resultados tangibles del encuentro. En lo económico, Cuba se ha comprometido a solucionar un impago de 15 millones de deuda antes de fin de año lo que, dicen, acelerará el pago de 300 millones pendientes de abonar a empresas españolas (en algunos casos pymes ahogadas por la falta de liquidez) y a dinamizar el fondo de contravalor creado hace unos años, en cuyo marco, subrayan, se han firmado ya dos proyectos de producción de pintura y alcohol por valor de dos millones. Además, Díaz-Canel se comprometió a enviar un listado de proyectos prioritarios para Cuba y a reservar a España su participación en algunos de ellos relativos, por ejemplo, a infraestructuras.

Hablaron «de todo»

Con todo, el proceso de apertura económica del régimen castrista es lento. El presidente de la sección española del comité empresarial hispano-cubano, Jaime García-Legaz, ex alto cargo del PP, ya advirtió de que las empresas nacionales que desean hacer negocio deben tener «paciencia» y tener la virtud de la «perseverancia». Y si en lo económico los cambios se demoran, en lo político son prácticamente inexistentes. Cuba redacta una nueva Constitución pero no hay novedades en materia de libertades públicas y derechos políticos.

Sánchez, en todo caso, celebró ayer como un gran paso el hecho de haber firmado un acuerdo de consultas anuales con el Gobierno cubano en el que ambos países hablaran de todo, también, según reza el texto, de derechos humanos. Y aunque eludió reunirse con la disidencia, no es descartable que como ocurrió tras la visita de Felipe González en 1986, a su vuelta Díaz-Canel tenga el gesto de liberar a presos de conciencia. «No voy a hacer públicas las conversaciones que he mantenido pero sí garantizo -dijo el jefe del Ejecutivo- que he hablado de todo».