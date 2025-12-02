LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cerdán, a su salida este lunes del Juzgado de Primera Instancia de Tafalla. Efe

El PP llama a declarar a la mujer de Cerdán en el Senado el 15 de diciembre

Francisca Muñoz, cuyas cuentas bancarias está rastreando Hacienda, tendrá que acudir a la Cámara alta dos días antes de que lo haga el exsecretario de Organización del PSOE

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:32

Comenta

El PP estrecha el cerco sobre Santos Cerdán y cita a su mujer, Francisca Muñoz, en la comisión que investiga la 'trama Koldo' en el ... Senado el próximo 15 de diciembre, dos días antes de que lo haga el exsecretario de Organización del PSOE. Muñoz, conocida como 'La Paqui', siempre ha estado en el punto de mira de los populares que ya deslizaron su intención de citarla en la Cámara alta para que dé explicaciones sobre la tarjeta a cargo de Servinabar, la empresa vinculada a Cerdán que recibía supuestas mordidas de las adjudicaciones logradas por Acciona, y cuyos elevados gastos encendieron las alarmas sobre el dinero que manejaba el matrimonio y su procedencia. «Tendrá que dar explicaciones y contar esa tarjeta de corrupción premium para gastar a fondo perdido y a todo lujo», afirmó la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por realizar tratamientos y administrar sustancias sin titulación en su centro de estética de Logroño
  2. 2 Detenido por saltarse un control, conducir drogado, con la ITV caducada y una orden de búsqueda
  3. 3 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  4. 4 Estos son los días festivos en los que abrirán los comercios riojanos en 2026
  5. 5

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  6. 6

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  8. 8

    Notre Dame: historias de una cafetería de barrio
  9. 9 Pignoise, Nil Moliner y Sexy Zebras, en el Ezcaray Fest 2026
  10. 10 Lubo Penev, ingresado de urgencia en una clínica oncológica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PP llama a declarar a la mujer de Cerdán en el Senado el 15 de diciembre

El PP llama a declarar a la mujer de Cerdán en el Senado el 15 de diciembre