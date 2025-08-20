LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alicia García, durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles en el Senado. Efe

El PP forzará la comparecencia en el Senado de Aaegesen, Marlaska y Robles por la gestión de incendios

La Cámara alta habilitará el mes de agosto para que los tres ministros puedan rendir cuentas la próxima semana

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:28

El PP pasa al ataque y forzará la comparecencia en el Senado la próxima semana de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, ... Sara Aagesen, y los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, para que rindan cuentas por la gestión de los incendios forestales que han calcinado miles de hectáreas este verano. Los populares, con mayoría en la Cámara alta, habilitarán lo que queda de agosto para que los tres ministros de Pedro Sánchez puedan rendir cuentas. «Es un presidente ausente, que ha llergado mal, tarde y a rastras, que está más preocupado por sus problemas judiciales y que salió del búnker de la Moncloa sólo para meterse en el de la Mareta», denunció la portavoz en el Senado, Alicia García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El caso de la vaca secuestrada (y devuelta) del Días de Norte
  2. 2 En libertad los tres detenidos por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra
  3. 3 Un interno de la residencia Los Manitos de Calahorra agrede a una trabajadora hasta dejarla inconsciente
  4. 4

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  5. 5 Los nuevos rendimientos: de 5.250 kilos por hectárea en San Vicente a los 1.950 de Hornos o Medrano
  6. 6 Pablo Franco, nuevo hombre fuerte del Consejo Regulador
  7. 7

    La última bolsa después de 152 donaciones de sangre
  8. 8

    El proyecto riojano de inteligencia artificial en español se ralentiza durante la licitación
  9. 9

    Una lealtad que se paga con el abandono
  10. 10 Detenido un vecino de Ausejo con 860 euros en billetes falsos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PP forzará la comparecencia en el Senado de Aaegesen, Marlaska y Robles por la gestión de incendios

El PP forzará la comparecencia en el Senado de Aaegesen, Marlaska y Robles por la gestión de incendios