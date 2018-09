El PP celebrará su convención nacional en diciembre coordinada por Feijóo

«No se puede pasar de lazos amarillos a lazos negros»

Pablo Casado ha lamentado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, consienta que los independentistas sigan por la vía actual y el Gobierno no actúe sobre lo que está pasando en Cataluña, puesto que «no se puede pasar de los lazos amarillos a los negros».

Ha recriminado que a «una mujer le partan la cara» por retirar un lazo amarillo y ha recordado que su grupo pidió una modificación legislativa urgente de la Ley de Símbolos con el propósito de que no sea «discrecional».

Sobre el cruce de declaraciones entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, Casado ha apelado, ante más de 1.500 personas, a la «responsabilidad» y ha criticado unas «vacaciones» prolongadas de los gobernantes cuando hay problemas de esta magnitud y lo que toca es «estar ahí», máxime ante una «crispación política, jurídica y legal» como la que, a su juicio, se vive desde hace tiempo.

Ha pedido, asimismo, respeto, unidad y contundencia y no «denostar» jamás la democracia representativa, porque hacerlo significa vaciarla «de contenido». Por todo ello, ha exigido no tolerar chantajes, aunque a ello no ayuda que «sean rehenes de los votos de la moción de censura y mucho menos la ambigüedad», ha dicho.