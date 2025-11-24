LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
Álvaro García Ortíz a su llegada al Tribunal Supremo. REUTERS

El PP arremete contra el Gobierno tras la dimisión de García Ortíz: «Le han expulsado por delinquir»

«Sirvió tan fielmente al Gobierno como infielmente a la ley y a los españoles», señala la dirigente del partido Cuca Gamarra

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:28

Comenta

La esperada dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, este lunes tras conocerse la semana pasada la condena del Tribunal Supremo, ha ... vuelto a dar al PP argumentos para cargar contra el Gobierno. «Cuando cesas por imperativo legal no abandonas. Te han expulsado por delinquir»., ha publicado en sus redes sociales la portavoz del grupo popular en el Congreso, Ester Muñoz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelca un coche en un accidente en la LR 205
  2. 2

    Diez años de huevos camperos
  3. 3 El fiscal pide 7 años de cárcel a un hombre que agredió a cuatro personas en una discoteca logroñesa
  4. 4

    La revuelta de los interinos sacude la educación riojana
  5. 5

    «Antes el 20% de la población tenía cáncer y el 80% se me moría; hoy lo tiene el 40% y vive el 80%»
  6. 6

    «Asusta un poco, pero el trabajo que hizo Ana Barrón va a ser mi inspiración»
  7. 7 La Rioja se suma a la huelga estatal de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería
  8. 8 La alubia de Anguiano vuelve a vivir su gran día
  9. 9

    Franco, que tenía el culo blanco
  10. 10

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PP arremete contra el Gobierno tras la dimisión de García Ortíz: «Le han expulsado por delinquir»

El PP arremete contra el Gobierno tras la dimisión de García Ortíz: «Le han expulsado por delinquir»