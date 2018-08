«¿Peligro aquí? Al contrario. Hay más vigilancia que nunca» Estado actual de la finca de Alcanar. :: joan revillas La explosión del 16 de agosto del 2017 no la olvidarán nunca, pero los vecinos de Alcanar tienen ganas de mirar adelante MARINA PALLÁS Viernes, 17 agosto 2018, 00:04

tarragona. En el rincón más apartado del país, donde los yihadistas tenían su laboratorio de explosivos y base de operaciones, ya crecen las malas hierbas. Hay un silencio enorme, las calles de la urbanización están sin asfaltar y la soledad planea por la zona con la misma intensidad del sol de agosto, a excepción de la compañía cercana del mar y de esa sierra peculiar, el Montsià. En el espacio sin vida donde había el chalé que estalló por los aires solo queda una cimentada y las escaleras de acceso a la casa. Era la vivienda más apartada. Sin embargo, aún se encuentran algunos restos de destrozos y ante todo hay una señal que pone «propiedad privada». La casa vecina se encuentra visiblemente reformada, ya que quedó afectada, y sus vecinos, tocados de por vida.

No son muchos los que quieren hablar. Los vecinos de la casa de al lado, que quedaron incluso heridos y cuya casa sufrió daños, se marcharon de la urbanización Montecarlo de Alcanar Platja y no querían volver. Al final lo han hecho, con el ánimo de pasar página y disfrutar de una urbanización que si por algo se caracterizaba era precisamente por su tranquilidad y aislamiento.

La noche del 16 de agosto del 2017, Josep Fibla estaba en casa de sus suegros, en la terraza, viendo la Supercopa, un Madrid-Barça. Muchos vecinos estaban haciendo lo mismo aquella noche, disfrutar del fútbol. De repente, mientras estaban atentos al partido, Fibla y su familia escucharon una «gran explosión como nunca» y vieron una enorme bola de fuego en la calle de al lado, a unos 100 metros. «No quedó nada de pie. Nos aproximamos a la casa y todo estaba reducido a escombros. La casa de al lado también estaba afectada. Nos caía polvo encima de la onda expansiva», explica Fibla al 'Diari de Tarragona'.

El fallo del plan

«Primero nos dijeron que era una explosión de una bombona de butano, lo cual no nos cuadró del todo por la magnitud de la explosión. Luego nos dijeron si era un laboratorio de drogas, y eso nos pareció más plausible, por si una reacción química había provocado tal destrozo», relata el vecino. «Aquella explosión nosotros no la olvidaremos. Recuerdo a mi novia asustarse días después cuando una vez se me cayó un plato al suelo y se rompió haciendo estruendo». La tarde del 17 de agosto, mientras trabajaba, Fibla recibió una llamada de su novia. «Me dijo que se encontraba bien, que no me preocupase, y no lo entendí. Era por la segunda explosión que hubo con la excavadora». Al salir de trabajar, Fibla ya no pudo acceder ni a su casa ni a la urbanización. Había tenido lugar el atentado en La Rambla y se dio a conocer la vinculación con Alcanar. Los Mossos desalojaron a todos los vecinos.

«La primera reacción fue pensar: ¿y si llega a explotar todo? Había muchas bombonas de butano. Los teníamos al lado y ni lo imaginábamos. Podría haber sido más grave. Al fin y al cabo, nosotros no sufrimos ningún daño físico», explica el vecino. «Pero la pregunta que todavía nos hacemos hoy es: ¿qué masacre hubieran llevado a cabo, aún más grave, si les llega a salir bien?».

A pesar de que la urbanización Montecarlo de Alcanar Platja pasó de anónima a convertirse en «famosa» por una desgracia así, los vecinos luchan por seguir siendo un lugar tranquilo donde vivir. Donde reine la paz.