El partido de Puigdemont se fundará el mismo día de la declaración de independencia

La Crida Nacional per la República, la marca política que impulsan Carles Puigdemont, Quim Torra y Jordi Sànchez, celebrará su convención fundacional el próximo 27 de octubre en Manresa (Barcelona), un año después de la proclamación de la república, que toman como base para su programa político. Además, un mes después, el 6 de diciembre, el día de la Constitución española, prevén celebrar el congreso constituyente.

El proyecto nace con vocación de convertirse en una nueva formación política, pero aún no tiene decidido si concurrirá o no a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. De hecho, uno de los dirigentes que está pilotando la creación del nuevo partido es Ferran Mascarell, que trabaja en una candidatura unitaria del secesionismo para optar a la alcaldía de Barcelona. Aunque ERC se desmarca. La Crida no tomará una decisión sobre las elecciones hasta que tenga toda su estructura interna constituida.

La formación cuenta con 50.000 adheridos y apela a la unidad del independentismo. Pero a la postre puede acabar convirtiéndose en la enésima mutación de CDC y luego el PDECAT y más tarde JxCat. Sus impulsores pretenden que su propuesta supere la dinámica partidista que impide, a su juicio, la unidad del independentismo y huyen de la dicotomía entre derechas e izquierdas.