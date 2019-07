El partido de Abascal amenaza con vetar las cuentas andaluzas La formación de extrema derecha asesta el primer revés al Gobierno de PP y Ciudadanos, que necesitan su apoyo para aprobar los Presupuestos C. CUERDO Miércoles, 3 julio 2019, 11:49

Sevilla. Unas cuentas que son «más de lo mismo» y que «se alejan de todo lo que se dijo que se iba a hacer». Vox Andalucía no ha escatimado reproches a la hora de cuestionar el proyecto de presupuestos del nuevo gobierno andaluz de PP y Cs. Las cuentas, presentadas el pasado viernes, no le convencen en absoluto. Entiende que «podrían haber sido firmadas por PSOE y Cs» y ayer anunció que presentará una enmienda a la totalidad.

La formación que en el ámbito nacional lidera Santiago Abascal argumenta que en el proyecto de populares y Ciudadanos no se ha puesto coto a la administración paralela porque no se suprimen los entes y empresas públicas en su totalidad. Además, defiende que se mantienen las ayudas que no son de utilidad pública y que tienen carácter «ideológico». Por ejemplo, argumenta que no se ha respetado la voluntad del acuerdo que suscribieron con el PP, dado que las cuentas mantienen los 4,2 millones de euros para luchar contra la violencia de género, eleva en más de un millón los fondos para políticas migratorias y rebaja un 6,9%, aunque mantiene, las ayudas para Memoria Histórica.

También reprocha la falta de apoyo al empleo, especialmente en una región donde la tasa de paro ronda el 20%. Las cuentas incluyen una rebaja de hasta el 15% respecto a 2018 con la excusa de que los ejecutivos socialistas inflaban estas partidas pero luego no se ejecutaban.

El apoyo de Vox es fundamental para que el gobierno regional pueda sacar adelante los presupuestos, razón de ser de cualquier ejecutivo porque en ellos se dibuja su modelo de región, por eso su portavoz, Alejandro Hernández, instó a sentarse a negociar. Aun así, para que el veto planteado tenga éxito debería contar con el apoyo de Adelante Andalucía, que presentará su propia enmienda a la totalidad porque, coincide con Vox, son unas cuentas continuistas y también del PSOE. Si no, el texto seguirá su andadura hasta que llegue el examen final.