LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana Rivero, en la tribuna de prensa del Congreso, con la mesa de taquígrafa que tan bien conoce, al fondo. José Ramón Ladra

Ana Rivero | Taquígrafa jubilada del Congreso y escritora

«Me partía con la ironía de Carrillo y Rufián era muy chabacano, pero se ha ido puliendo»

La entrevista ·

Ha estado 50 años anotando cada palabra y cada bronca de sus señorías y todos esos recuerdos los ha plasmado en 'Luz y taquígrafa', un libro con historia e historias

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

Madrileña de 1954, Ana Rivero ha dedicado cincuenta años a transcribir palabra por palabra la historia parlamentaria de España reflejada en el diario de sesiones. ... Entró en el Congreso como taquígrafa en 1975, con apenas 21 años, y se jubiló en 2024 como jefa de servicio. Ha vivido desde dentro el final del franquismo, la Transición, la proclamación de dos reyes, un golpe de Estado, siete presidentes del Gobierno y la evolución completa del parlamentarismo democrático. Políglota -inglés, francés, alemán y chino- y licenciada en Derecho, acaba de publicar junto a la periodista Ana I. Gracia 'Luz y taquígrafa' (Plaza y Janés), que ya va por la tercera edición, donde plasma todos esos recuerdos con anécdotas de lo más jugosas. Viajera empedernida y casada con Pablo, ha recorrido más de 120 países que le han permitido desconectar de un trabajo con jornadas interminables que, confiesa con cierto pesar, le ha condicionado para no haber tenido hijos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las quince casas del millón de euros
  2. 2 Un riojano escribirá la sentencia que condenará al fiscal general
  3. 3

    El paraíso riojano del cachopo
  4. 4 Detenida en Estella tras robar una maleta en la estación de autobuses de Logroño
  5. 5

    «Me quedé mortalmente solo; sin María yo ya no seguiría viviendo»
  6. 6

    «Quería recobrar la ilusión, porque el oficio se había vuelto un poco monótono»
  7. 7

    El Ministerio adjudica la actualización del proyecto del sexto tramo de la A-12
  8. 8 Las afecciones en las carreteras riojanas por la nieve: un puerto cerrado y varios con cadenas
  9. 9 El marcador | Los resultados de la jornada
  10. 10

    «Arrancar viñedo a veces es la solución para adecuar la oferta con la demanda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Me partía con la ironía de Carrillo y Rufián era muy chabacano, pero se ha ido puliendo»

«Me partía con la ironía de Carrillo y Rufián era muy chabacano, pero se ha ido puliendo»