Pablo Iglesias: «El futuro de España se juega en Andalucía» El líder de Podemos protagoniza por primera vez un gran acto en una campaña andaluza en la que no es bien recibido CECILIA CUERDO Domingo, 25 noviembre 2018, 01:07

SEVILLA. Apenas 24 horas después de haber convocado primarias en Podemos para revalidarse como candidato de cara a un eventual adelanto de las generales, Pablo Iglesias se desplazó a Andalucía y situó los comicios de esta comunidad como el punto de inflexión del nuevo tiempo. «El destino de España se juega en Andalucía», aseveró en el mitin más multitudinario de campaña de la confluencia Adelante Andalucía, un proyecto que combatió desde el principio por no incluir el nombre de Podemos en la papeleta hasta que Teresa Rodríguez le ganó el pulso y al que solo mencionó de pasada en su discurso.

Iglesias arrancó encendidos aplausos de un público entregado -no tanto los dirigentes de las coalición izquierdista a tenor de las guerras internas de Podemos- apelando al espíritu del andalucismo de 1977, que reivindicó en la calle su derecho a ser autonomía de primera, al nivel de Cataluña, Galicia o País Vasco.

«El factor decisivo para que España cambie va a volver a ser Andalucía, como hace 40 años», aseveró, atacando a los líderes nacionales que tratan de rentabilizar en la región su discurso en clave nacional. «Patriotismo es venir a Andalucía a hablar de Andalucía», defendió, «que se lo recuerden a Casado, a Rivera y a Primo de Rivera, que vienen aquí a hablar de Cataluña. Hablen de Andalucía, que aquí se juega el futuro».

Sin embargo, de su boca no salió ninguna propuesta para la región. Antes al contrario, centró su intervención en defender el proyecto de presupuestos para 2019 con el PSOE y como beneficiará a los trabajadores andaluces. Unas cuentas que, reconoció, no son «plenamente satisfactorias» pero que incluyen algunas medidas que «arrancaron» a los socialistas y que, subrayó, «marcan la diferencia entre llegar a fin de mes con dignidad y no hacerlo».

En este punto, el líder de Podemos concedió que para que salgan adelante «hace falta más de lo que hay ahora», momento en el que apeló a los movimientos sociales que «lograron la moción de censura», como los jubilados o el feminismo del 8 de marzo para que también permitan que se aprueben los presupuestos. «Algunos creen que esto sólo tiene que ver con los partidos, pero la moción de censura fue posible porque la gente salió a la calle, por el protagonismo social y popular. Eso fue lo que empujó el acuerdo», subrayó.