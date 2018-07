«No soy quién para opinar sobre las grabaciones Corinna» Martes, 17 julio 2018, 00:24

-¿Qué le parecen las grabaciones de Corinna y sus denuncias sobre las actividades del rey Juan Carlos?

-El director del CNI ha pedido comparecer en el Congreso de los Diputados para explicarlo y esa es la manera correcta de proceder en nuestro esquema de control del Congreso al Gobierno.

-Da alguna credibilidad a esas grabaciones.

-No soy quién para opinar sobre ese asunto. No me corresponde hacerlo.

-¿Está de acuerdo con la exhumación de los restos de Franco?

-Siempre que gobiernan los socialistas pasa lo de siempre, que en vez de preocuparse por los retos del futuro, se preocupan por los restos del pasado.

-¿Casado afirma que no se gastaría ni un euro en la exhumación del Valle de los Caídos, y usted qué haría?

-He sido responsable de Patrimonio Nacional y no me gasté ni un euro. Yo soy más de hechos que de discursos.