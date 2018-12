El Open Arms pone rumbo a España con 300 inmigrantes rescatados a bordo

barcelona. El barco de la ONG Proactiva Open Arms puso ayer rumbo a España con 300 inmigrantes rescatados en aguas del Mediterráneo a bordo. Lo hizo tras recibir el permiso de Salvamento Marítimo, petición que la ONG trasladó de no haber atendido su solicitud ningún país más cercano a la zona por donde navega. Libia, Italia, Francia y Túnez no respondieron a la solicitud y Malta, directamente, se negó. Todo ellos optaron por el 'no' pese a que entre los rescatados se encuentra un bebé recién nacido de tan solo un día para el que se pidió asistencia médica, informa Efe.

El primer rescate se produjo el viernes, tan solo 24 horas de la llegada del barco a la zona comprendida entre Italia y Libia. Los voluntarios observaron dos barcas de goma en peligro de naufragio con más de 200 personas a bordo, entre ellos niños, bebés y mujeres embarazas. Los primeros rescatados notificaron que había otra barca más a la deriva, por lo que el Open Arms comenzó a rastrear la zona en su busca. Seis horas después, se informaba del rescate de una tercera embarcación con migrantes.

La ONG anunció a finales de noviembre que volvía al corredor entre Libia e Italia, el más mortífero del mundo, para proseguir con las tareas de rescate de personas migrantes ante la «inacción deliberada» de la Unión Europea en esta crisis migratoria, y a pesar de la certeza de que Malta o Italia les impedirán desembarcar en puertos seguros. El Gobierno español deberá informar ahora del destino final del Open Arms y de las personas que lleva a bordo.