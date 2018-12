El nuevo SMI, antes de enero y mediante decreto ley Viernes, 7 diciembre 2018, 00:23

Con Presupuestos o sin ellos, Pedro Sánchez no renuncia a alumbrar una de las medidas más populares del pacto que suscribió con Pablo Iglesias el pasado octubre, la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros (desde los 735,90 euros actual). El jefe del Ejecutivo confirmó ayer que su intención es aprobar este mismo mes un real decreto ley para que el incremento pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2019. El presidente del Gobierno ya había avanzado en noviembre que su intención era que tanto el SMI como dos nuevos impuestos contenidos en su proyecto presupuestario, el de transacciones financieras y la conocida como 'tasa Google', vieran la luz antes de que acabara el año en caso de tener que prorrogar las cuentas del PP, algo impepinable dado que el no presentó sus propias cuentas en el plazo establecido por la Constitución, antes del 1 de octubre, para que diera tiempo a que estuvieran aprobadas en diciembre. No ocurrirá lo mismo con la actualización de las pensiones conforme al IPC, que podrá aprobarse más adelante.