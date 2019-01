Un ciclista de 75 años falleció ayer tras ser alcanzado por un vehículo en la CV-675 en Gandía. El siniestro se produjo las 7.55 horas. Según informaron fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, la víctima llevaba casco y prenda reflectante. No obstante, el accidente sucedió cuando todavía no había amanecido y según las primeras hipótesis el conductor podría no haber visto la bicicleta y la golpeó por detrás. Es el primer ciclista que ha sido atropellado mortalmente en el 2019.