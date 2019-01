Moreno estrena su voz de nuevo barón del PP Juan Manuel Moreno Bonilla jura ayer su cargo como nuevo presidente andaluz. :: ep El presidente de Andalucía promete en su toma de posesión beligerancia contra quienes pretendan «trocear el país» CECILIA CUERDO SEVILLA. Sábado, 19 enero 2019, 00:50

Juan Manuel Moreno, líder del PP andaluz, es ya formalmente el nuevo presidente de la Junta de Andalucía después de 37 años de gobiernos ininterrumpidos del PSOE. Moreno sube así el peldaño y se convierte en verdadero barón territorial de los conservadores, dirigente con mando en plaza. Y rodeado del resto de los presidentes autonómicos de su partido, no perdió ayer oportunidad para lanzar dos mensajes. Uno, en sintonía con Pablo Casado respecto al debate soberanista. «Esta presidencia mantendrá una beligerancia activa con quienes quieren trocear nuestro país y dividir a los españoles», dijo. Pero también quiso hablar en clave interna, dejando claro que el nuevo liderazgo del partido no puede dejar de lado la gestión de Mariano Rajoy y quien fuera su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a quien él mismo apoyó en las primarias. Un gobierno con un compromiso reformista que debe ser el modelo a seguir, apuntó.

La toma de posesión de Moreno sirvió ayer de una suerte de terapia de grupo tras la crisis del pasado verano. Los populares no solo perdieron el gobierno de España, sino que además se abrieron en canal en una lucha por el liderazgo. El nuevo presidente de la Junta tomó partido por el bando derrotado, continuó al frente por falta de tiempo para buscar un recambio en puertas de un adelanto electoral, y la dirección nacional se implicó abiertamente no solo en la campaña, sino también en las negociaciones para la investidura pese a que el líder regional rechace hablar de tutela. Todo eso queda ya atrás, y la obtención del poder de la Junta de Andalucía, simbólico por ser el único territorio en el que desde la llegada de la democracia no habían podido gobernar y primera victoria de la era de Pablo Casado, ha sido la mejor medicina para restañar heridas.

Discurso sorpresa

Casado, Rajoy y Sáenz de Santamaría coincidieron en Sevilla por primera vez desde las primarias

Así se explica que, por primera vez desde las primarias, coincidieran en un mismo acto público Casado, su antecesor al frente del partido, Mariano Rajoy, y su rival Sáenz de Santamaría. Los tres departieron unos minutos a la entrada del Parlamento esperando al protagonista de la jornada, asistieron en primera fila y, terminado el acto, partieron de inmediato hacia Madrid para sumarse a la apertura de la convención nacional del PP, donde Moreno tendría luego una pequeña intervención sorpresa. La convención no estaría completa sin su voz, deslizó el secretario de organización, Javier Maroto, horas antes.

Pero, mientras, el ya presidente Moreno quiso ejercer su liderazgo de presidente territorial sobre la comunidad más poblada del país, con un presupuesto superior a los 30.000 millones y convertida en la principal entidad empleadora de la región. Apeló a la unidad de España y aseguró que Andalucía no permanecerá callada ante quienes quieren «trocear nuestro país y dividir a los españoles». Asimismo, detalló que ejercerá una cooperación leal con el Gobierno central, ahora en manos de Pedro Sánchez, por encima de «diferencias partidistas y batallas personales», un reproche dirigido a su antecesora en la Junta, Susana Díaz, a quien siempre ha acusado de hacer de la confrontación con el Gobierno central su única política.

Pero dejó claro que el único límite a esa cooperación será «el respeto a nuestro marco legal y a los principios constitucionales». «Seré combativo si desde el ataque, la complicidad o la tibieza se traspasan esos límites», dijo en clara crítica a los gestos de Sánchez hacía el independentismo catalán, advirtiendo que «Andalucía no permanecerá silenciosa y sumisa». Minutos antes, la ministra de Política Territorial Meritxell Batet, presente en calidad de representante del Ejecutivo, había apelado también a esa cooperación leal y a que Andalucía tendrá en el Gobierno de Sánchez «un fiel y coherente aliado». Una alianza que, como en otras comunidades, dijo en mensaje velado a Cataluña, se basa en el «cumplimiento de las leyes».

Moreno, que se emocionó al mencionar a su padre, fallecido hace cinco y que justo ayer hubiera cumplido 78 años, se rodeó de los suyos para una toma de posesión que se recordará por ser la más multitudinaria de cuantas ha acogido el parlamento. Allí estaban todos los secretarios generales del PP andaluz, incluido Javier Arenas y tres expresidentes socialistas, José Luis Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves y Susana Díaz. Pero el nuevo jefe del ejecutivo quiso tener un gesto especial con el líder del PP, Pablo Casado, con quien mantiene una larga amistad personal y con quien dijo compartir «generación, principios e ideas para el futuro».