LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. EP

Moreno anuncia la contratación de casi 4.400 sanitarios más tras la crisis de los cribados

El presidente de la Junta de Andalucía promete una reforma integral del SAS y señala que se va a realizar un estudio con expertos a nivel europeo para digitalizar el sistema de gestión

Camilo Álvarez

Martes, 21 de octubre 2025, 11:41

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este martes una reforma integral del sistema de gestión del Servicio Andaluz de Salud ( ... SAS) tras los errores en el sistema de cribado destapados en los últimos meses. El presidente del ejecutivo andaluz ha insistido en que «va de cara», ha asumido «nuestro error» y ha recordado que «hemos empezado a aplicar el plan integral de cribado para corregir la situación a la mayor brevedad posible».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una calagurritana en un pueblo de Soria tras un incendio de su vivienda
  2. 2 Un joven de Burgos de 27 años fallece en Cornago al caer por las escaleras de una vivienda
  3. 3

    Lo tradicional no pasa de moda
  4. 4 Todos los anuncios del alcalde: de las 100 viviendas de alquiler protegido al centro comunitario y juvenil de Madre de Dios
  5. 5 Detenido un hombre que vendía drogas a menores en su domicilio de Logroño
  6. 6 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  7. 7 El PSOE propondrá a Andreu para sustituir a Fernández Vara en la Mesa del Senado
  8. 8

    La cadena Bestprice será la encargada del proyecto de hotel que se tramita en el antiguo Casino
  9. 9

    Escobar confirma la adquisición de los dos edificios de Comandancia
  10. 10 Los agentes de Policía Nacional descartan que la muerte de Mercedes cuadrara con un suicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Moreno anuncia la contratación de casi 4.400 sanitarios más tras la crisis de los cribados

Moreno anuncia la contratación de casi 4.400 sanitarios más tras la crisis de los cribados