Montero exhibe frente al PP sus credenciales en materia de déficit: «Yo siempre cumplí» La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del Gobierno. / EP La ministra, exconsejera de Hacienda de Andalucia, acusa a Casado de «inmadurez política» y a Rivera de sumar la política en el «fango» PAULA DE LAS HERAS Madrid Viernes, 19 octubre 2018, 16:23

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido este viernes a las críticas del Partido Popular sobre la credibilidad del plan presupuestario remitido a Bruselas con un recordatorio. «El PP no cumplió nunca (el objetivo de déficit) e hizo los ajustes a costa de los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas; yo, en mis responsabilidades como consejera, siempre cumplí».

Montero, que durante cinco años ejerció como responsable de Hacienda en Andalucia, ha insistido en quitar hierro a la carta que la Comisión Europea ha remitido a España ante las dudas que le suscita el borrador de las cuentas públicas y, como ya hizo el presidente del Gobierno el jueves, ha buscado la comparación con las que envió al Ejecutivo de Mariano Rajoy tanto en 2016 como en 2017. «No cuestiona el cálculo sobre el déficit, cosa que sí de hizo en ocasiones anteriores», ha argumentado.

El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros los nuevos impuestos a las tecnológicas y a la compra de acciones. En la rueda de prensa posterior, la ministra ha argumentado que era importante hacerlo porque entiende que una de las cosas que pedirá Europa es mayor detalle sobre cómo se pretenden hacer operativas las medidas de fiscalidad recogidas en el plan. También ha asumido que una vez esté elaborado el propio proyecto de presupuestos, la Comisión querrá verlo.

Aun así, ha remarcado que una muestra de que no existe preocupación excesiva es que el requerimiento realizado ahora se ha cursado a un «nivel funcionarial» y no vía comisarios o a través del vicepresidente del órgano comunitario.

El Gobierno ha afeado por todo ello al PP y a Ciudadanos su estrategia política y en concreto, el anuncio del partido de Albert Rivera de que bloquearía en la Mesa del Congreso la entrada de los PGE si no se ajustan a la senda de déficit en vigor (cosa que el Ejecutivo no se plantea) y la campaña de Pablo Casado en la capital comunitaria. «Si uno no comparte un proyecto vota en contra pero tener que asistir a un bombardeo a la tramitación es muy triste», ha recriminado la titular de Hacienda.

La portavoz gubernamental, Isabel Celaá,también se ha mostrado muy dura, especialmente con el líder de los populares, al que ha acusado de «inmadurez política». Sobre Rivera, ha apuntado: «venia a regenerar la vida política pero la está durmiendo en un fango de insultos».