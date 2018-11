Un ministro marcado por la inmigración

Cuando el pasado verano Pedro Sánchez le designó como ministro del Interior todos, incluso él mismo, pensaron que su principal y más delicada misión al frente del departamento iba a ser gestionar el traslado de los presos de ETA sin levantar ampollas en la oposición y, sobre todo, entre las víctimas.

Pero no ha sido así. Ni mucho menos. Según revelan fuentes de su entorno más cercano, Fernando Grande-Marlaska emplea la mayor parte de su tiempo y su esfuerzo en la inmigración irregular, un «reto» que le tiene especialmente preocupado.

El ministro no se cansa de decir a sus colaboradores que no se explica cómo el anterior Gobierno no hizo nada ante un «problema que se veía venir». Que cuando llegó al ministerio no había ningún plan para intentar atajar la llegada masiva de migrantes a las costas andaluzas y canarias a pesar de que era evidente desde 2016 que el cierre de las rutas en el Mediterráneo central y oriental iba a crear un fuerte flujo en España.

Con 55.949 'sin papeles' llegados a las costas y a las ciudades de Ceuta y Melilla en lo que llevamos de año (un 141% más que en idéntico período de 2017) dicen que Grande-Marlaska está «obsesionado» en buscar la fórmula para poner freno a unas estadísticas sin parangón en las historia reciente de España.

Sus viajes a Marruecos y sus continuos contactos con los países subsaharianos no han tenido el más mínimo efecto y eso le desconcierta, tanto como ver impotente como la cifra de migrantes muertos frente a las costas española crece hasta cifras vergonzantes.

Con sus otras dos «obsesiones» en materia de extranjería tampoco le ha ido mejor. Medio año después de anunciar que sustituiría las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla por medios menos agresivos, el ministro todavía no ha presentado el proyecto. Tampoco su intención de abolir las 'expulsiones en caliente' ha salido adelante a la espera de que el Tribunal de Estrasburgo decida sobre su legalidad.