LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante el funeral de Estado. EFE

Mazón, el náufrago político de la dana

Feijóo se la jugó a que escampara con la reconstrucción para manejar su relevo. Pero las lagunas, evasivas y mentiras del barón valenciano se lo han llevado por delante

Lourdes Pérez

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:38

Comenta

La biografía pública de Carlos Mazón bien puede escribirse entre dos hitos tan excepcionales como de cariz radicalmente dispar. Dos momentos que enlazan al hombre ... que, según contaban al menos antes, persuade en las distancias cortas y al político con ambiciones que ha acabado sobrepasado por un desafío de una virulencia inclemente y por su acreditada incapacidad tan siquiera para intuirlo. En 2011, el hoy presidente de la Generalitat valenciana se presentó -una rareza- junto a su grupo, Marengo, a la preselección de Eurovisión recordada porque también concurrieron entonces Sonia y Selena. Trece años más tarde, el 29 de octubre de 2024 trágicamente inolvidable para él y sus conciudadanos, el barón que recuperó para el PP su codiciada comunidad natal se convirtió en el obligado gestor de la mayor catástrofe natural -«Un tsunami», ha dicho en su adiós- del siglo padecida por el país. El president musical y disfrutón anegado por el fúnebre furor de una riada sin parangón. Reza el refranero que quien canta su mal espanta. Pero el espanto de una dana con 229 de sus convecinos muertos y una devastación que aún hoy abruma no ha habido manera de ahuyentarlo. Y tampoco la impresión generalizada de que si Carlos Arturo Mazón Guixot (Alicante, 8 de abril de 1974, abogado, casado y con mellizos adolescentes) no pudo pasar de aspirante eurovisivo, la catastrófica riada le ha quedado muy grande. Mucho más de que podía resultar tolerable dada la envergadura del reto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  2. 2 Un accidente entre cuatro coches deja un muerto y seis heridos en la N-232, en Foncea
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4

    «Sigo esperando que Capellán defienda el consenso que hubo con el trazado ferroviario»
  5. 5

    Los barrios de Logroño, entre los hechos y el olvido
  6. 6

    La UD Logroñés finiquita al Utebo en media hora
  7. 7

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  8. 8

    Un consumo a prueba de golpes... policiales
  9. 9

    Un año de luces y sombras en las demandas vecinales de Logroño
  10. 10

    «Creí que era una broma de Halloween hasta que vi a una persona cubierta de sangre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Mazón, el náufrago político de la dana

Mazón, el náufrago político de la dana