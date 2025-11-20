La mayoría de asociaciones de fiscales ve satisfechas sus demandas Solo la Unión Progresistas de Fiscales, a la que pertenece García Ortiz, defendía la inocencia del ahora condenado

Ander Azpiroz Madrid Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:52 Comenta Compartir

El juicio y la condena de dos años de inhabilitación para Álvaro García Ortiz tiene una especial trascendencia dentro de la Fiscalía, que por ... lo pronto casi con toda seguridad verá como en breve cambia de responsable. Todas las asociaciones se habían posicionado de antemano a favor de la dimisión de máximo superior nada más confirmarse que se convertía en investigado por la filtración de datos confidenciales de Alberto Gónzález, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Solo la Unión Progresista de Fiscales, a la que está adscrito García Ortiz, respaldó al ahora condenado al considerar que estaba siendo sometido a «una persecución sin precedentes en democracia».

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) llegó a presentarse como acusación particular en el proceso contra su jefe y solicitó para él 6 años de cárcel y 12 años de inhabilitación, más que ninguna otra acusación particular. Tras conocerse el adelanto de la sentencia. El abogado Juan Antonio Frago, letrado de la APIF, declaró a Europa Press que la actuación del colectivo que representa tenía como objetivo «velar por la integridad del Ministerio Fiscal».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Álvaro García Ortiz