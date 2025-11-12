LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro García Ortiz y Leire Diez

El «máximo jefe»: la 'fontanera' implica en sus maniobras al fiscal general en una llamada grabada

Díez, tras reunirse con Stampa, le telefoneó para anunciarle que «hemos movido cosas» y que «todo el mundo» estaba de acuerdo en hacerle volver a Anticorrupción a cambio de su ayuda

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:17

Comenta

Son las 17: 59 horas del jueves 22 de mayo de 2025. El fiscal Ignacio Stampa recibe una llamada. Ve en su móvil que quien ... trata de contactarle es Leire Díez y, de inmediato, activa la grabadora de su teléfono. No se fía de las promesas de la supuesta fontanera de Ferraz, con la que se ha reunido 15 días antes, el 7 de mayo, en el despacho del empresario Luis del Rivero, en un encuentro en el que también ha participado el escudero de Díez, el empresario Javier Pérez Dolset.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conrado Escobar retira a Miguel Sáinz como máximo responsable de Festejos
  2. 2 Los ladrones que volvían: entran tres veces en una granja hasta llevarse 77 corderos
  3. 3 Detenido un ladrón que forzaba las puertas y se movía por los tejados para robar en viviendas de Logroño
  4. 4 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  5. 5 Los Javis se separan tras trece años de relación
  6. 6

    Salud defiende la «normalidad» en Radiología mientras siguen las críticas por una demora «excesiva»
  7. 7 Cancelado el vuelo del lunes de Madrid a Logroño «por razones técnicas»
  8. 8 Los Premios del Campo ya conocen el nombre de los nuevos galardonados
  9. 9

    El periodista señalado por la filtración del fiscal general afirma que accedió horas antes al correo
  10. 10 Rescatado un senderista de 70 años desorientado en Santa Marina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El «máximo jefe»: la 'fontanera' implica en sus maniobras al fiscal general en una llamada grabada

El «máximo jefe»: la &#039;fontanera&#039; implica en sus maniobras al fiscal general en una llamada grabada