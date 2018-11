Marlaska deja traslucir su resistencia a ser el candidato del PSOE para Madrid Sánchez le ofreció el puesto semanas antes de la moción de censura y está empeñado en presentar un plato fuerte P. DE LAS HERAS MADRID Viernes, 16 noviembre 2018, 01:03

El PSOE no tiene aún candidato para el Ayuntamiento de Madrid y en el entorno de Pedro Sánchez aseguran que no tienen prisa. El tiempo no es un condicionante -«en 2015, Podemos salió con el nombre de Manuela Carmena dos meses antes de las elecciones», dicen-; el perfil del elegido, sí. Esta vez los socialistas quieren transmitir la idea de que van «a por todas». Estar dispuesto a encomendar la batalla a uno de sus ministros mejor valorados lo haría y desde hace tiempo está sobre la mesa el nombre del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Él se resiste.

El actual responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado confirmó ayer que, sólo tres semanas antes de la moción de censura contra Mariano Rajoy, Sánchez se citó con él para ofrecerle el puesto. Luego el escenario político dio un vuelco de 180 grados y el líder del PSOE aprovechó el contacto para sumar a su Gobierno al juez, conocido por la lucha contra ETA y difícilmente atacable por Ciudadanos y el PP, que incluso lo propuso en su día como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Pero en el partido muchos le siguen viendo como una buena opción. Ni siquiera les inquieta que los electores de izquierda puedan verle como conservador. «Que se hable de nosotros aunque sea mal», dicen en la Moncloa.

En un desayuno informativo de Europa Press, Marlaska dejó caer, sin embargo, que le gustaría seguir donde está. «Interior colma las pretensiones de cualquier ciudadano español, más de un niño de barrio de Bilbao», adujo. Ya hace unos días lanzó un mensaje similar. «Me gusta tener una posibilidad real de un trabajo continuo en un sitio para demostrar todo lo que valgo», dijo durante una rueda de prensa con su homólogo francés, Christophe Castaner. «Para Fernando, ser ministro del Interior es como para cualquiera de nosotros entrenar al Real Madrid», explica una fuente próxima.

La duda es si hay alternativa. Según algunos dirigentes, Sánchez también pensó en su día en la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, para la alcaldía de la capital. Tras el escándalo de los audios del comisario Villarejo, sin embargo, el partido la ve «achicharrada».