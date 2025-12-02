Manos Limpias denuncia a Sánchez ante el Supremo por revelación de secreto tras la confesión de Ábalos El exministro afirma que el presidente le informó de que la Fiscalía estaba investigando a Koldo antes de que estallara el caso

El pseudosindicato Manos Limpias, cuyas querellas están en el origen de parte de los casos que salpican al PSOE y al Gobierno, ha denunciado ante ... el Tribunal Supremo a Pedro Sánchez por revelación de secretos después de que José Luis Ábalos, en una entrevista anterior a su entrada en prisión el pasado jueves, asegurara que el presidente le reveló el 28 septiembre de 2023 que la Fiscalía estaba investigando a Koldo García cuando esa pieza estaba secreta y cinco meses antes de que estallara públicamente el caso con la detención del exasesor el 20 febrero de 2024.

Según reveló Ábalos en una entrevista a 'Okdiario', esa supuesta revelación se produjo en el marco de una conversación más amplia que tuvo lugar en Moncloa, más de dos años después de que el exsecretario de Organización del PSOE fuera apartado de sus cargos en el partido y en el Gobierno. En ese encuentro, insistió el imputado, Sánchez le avisó de que su ya entonces exasesor estaba en el punto de mira de la Fiscalía, aunque no mencionó que ya para entonces la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le seguía los pasos.

