Macron avisa a Rivera sobre la inconveniencia de acercarse a Vox Crecen las presiones sobre Ciudadanos para que marque distancias con la formación de extrema derecha M. E. ALONSO Miércoles, 9 enero 2019, 00:47

MADRID. Para Emmanuel Macron y su partido En Marche, aliado de Albert Rivera y Ciudadanos en las elecciones europeas del 26 de mayo, no cabe ningún acuerdo con una formación de extrema derecha como Vox. «No puede haber ningún compromiso con un partido que defiende valores que son totalmente contrarios a los nuestros», arguyó ayer la ministra francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau.

La única estrategia válida para el Ejecutivo de Macron frente a este tipo de fuerzas es derrotarlas en las urnas, como hizo el propio mandatario galo con la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, en las presidenciales de 2017. «Hay que hacer todo para combatir este tipo de extremismo», advirtió Loiseau a la cúpula de Ciudadanos sobre la inconveniencia de acercarse a Vox.

Pero no es el único aviso. Dentro de la formación liberal hay sectores que dudan de la conveniencia de tragar con el partido de Santiago Abascal. El jurista Francesc de Carreras, uno de los fundadores de Ciudadanos, aboga por no mancharse con la extrema derecha. «Sumar su apoyo no es lo mejor que le puede pasar a Ciudadanos», insistió ayer en RNE.

De Carreras recordó que en su texto fundacional, los padres intelectuales de la fomación argumentaron su paso al frente por la obligación de combatir «el nacionalismo» en Cataluña, y Vox, según alertó, es un partido «confesadamente nacionalista» que pretende «cambiar aspectos muy importantes de la España constitucional».

La posibilidad de que Ciudadanos pacte con la formación de Abascal coloca además en una situación incómoda a sus aliados europeos. El presidente del grupo liberal en el Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, ya advirtió a Rivera el pasado 2 de diciembre de que «el éxito de la extrema derecha debe preocuparnos a todos». Para el ex primer ministro galo, Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona con el apoyo naranja, todo acuerdo con Vox sería «un error político y una incongruencia moral».